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MLB／歐提茲加入太空人戰火 批費爾斯是「抓耙仔」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

費爾斯（Mike Fiers）跳出來爆料，導致太空人偷暗號事件終於攤開在檯面上，不過紅襪隊傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）卻認為費爾斯的行為像「抓耙仔」，應該在事件當下就出來說明，而不是等到轉隊以後。

「我對這傢伙很生氣。」歐提茲今天在紅襪隊春訓基地受訪時表示：「那個出來爆料的投手，你錢也拿了、冠軍戒指也拿了，你才出來說這件事，為什麼你在球季中都不說？為什麼你不說你不想參與？所以你看起來就是抓耙仔，為什麼你要等到事後才說？這是我的疑問。」

歐提茲也很疑惑，為何事件發生時，太空人全隊都沒人跳出來說話，「我知道休士頓太空人是自找的，但我不懂為何沒人出來指正，是當下而不是事後，我在球隊這麼久都沒碰過這樣的事，現在他們扛著這個名聲很久，因為這不僅是球員，而是整個球團的事。」

現任紅襪隊特別助理兼FOX球評的歐提茲也認為，外界對大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）的評論太過火，「老實說，這件事我看到現在，主席吸了太多砲火，好像是他作弊一樣，我不認為批評都該圍繞著他，事實上是沒有一個球員願意出來說這是他起頭的，像打籃球一樣大家都在傳炸彈，主席能做的就是讓球隊接受調查。」

歐提茲繼續為曼弗瑞護航，「曼弗瑞主席一開始就正正當當的，全部的人就都一直質疑他、責怪他，我認為這不公平，我們知道他有權力去禁賽或做出決定，但要等到塵埃落定，他對調查結果沒有辦法控制，我看了一場訪問感到難過，因為大家都一直問他問題，好像他是始作俑者，還有球員告訴他該怎麼做，他可不會告訴你該怎麼打擊或怎麼投球，所以讓他做自己的工作。」

歐提茲 紅襪

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