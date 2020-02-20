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MLB／大都會隊台灣日 8月29日舉行

聯合報 / 記者廖廷儀／紐約即時報導
女星Janet謝怡芬是今年大都會隊的台灣日特別來賓。本報資料照片
女星Janet謝怡芬是今年大都會隊的台灣日特別來賓。本報資料照片

美國職棒大聯盟紐約大都會隊的台灣日活動邁入第16年，今年將於美東時間8月29日舉行。這次的特別來賓將是知名電視節目主持人謝怡芬（Janet Hsieh），將為大都會主場花旗球場（Citi Field）帶來清新氣質與知性美。

在大聯盟30支球隊中，歷史最悠久的台灣相關慶典活動，非大都會台灣日莫屬。位於皇后區的大都會主場鄰近華人眾多的法拉盛，多年來努力經營華人球迷市場，台灣日活動除了受到大紐約地區台灣僑胞與留學生喜愛，更與台灣駐紐約代表處及交通部觀光局紐約辦事處合作，大力推動台灣觀光與國際能見度。

大都會台灣日每年都請到知名人士開球，包括大導演李安與魏德聖、高球前球后曾雅妮、網球名將盧彥勳、諾貝爾獎得主李遠哲、嘻哈小天后葛仲珊等，去年請到網紅蔡阿嘎更是別出心裁，成功獲得更多新世代粉絲的共鳴，加上總統蔡英文在球場大螢幕亮相，更是台灣日一大驚喜。

今年的開球貴賓Janet在德州休士頓出生長大，畢業於麻省理工學院，曾以《瘋台灣》獲得第46屆台灣金鐘獎行腳節目主持人獎，近年來也參與戲劇演出，包括Netflix影集「雙城故事（A Taiwanese Tale of Two Cities）」，頗受好評。

29日的比賽，大都會將出戰人氣球隊芝加哥小熊隊。大都會亞洲負責人王偉成表示，今年會繼續與公益團體Give2Asia 合作，台灣日門票部分收入將捐贈台灣偏鄉及弱勢團體。

此外，大都會台灣日官網（mets.com/Taiwan）將於3月上線，會提供優惠價格的門票與詳細活動內容。

大都會隊的台灣日活動，今年將於美東時間8月29日舉行。美聯社資料照片
大都會隊的台灣日活動，今年將於美東時間8月29日舉行。美聯社資料照片

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