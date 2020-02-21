前浪會死在沙灘上？五大名將2020搏東山再起
太空人「暗號門事件」持續在燃燒，占據了大多數新聞版面。球迷們是否已看膩了有關這事件的消息。眼見2020球季已迫在眉睫，仍有不少球星令人關注。尤其是過去10年內曾風光的一代名將，進入到2020球季時不僅是年齡與球技邁入日落西山生涯後半，但是2020球季能否東山再起，值得觀察。
底特律老虎：卡布瑞拉(Miguel Cabrera)
老虎隊過去能夠在美聯中區攻城掠地，投手就靠韋蘭德(Justin Verlander)，至於打擊方面，其代表人物就是卡布瑞拉。這位前打擊三冠王、兩屆美聯MVP，過去就是充分代表強力棒球最佳人物。健康的他總能紮實把通過好球帶的球給打出去，如今已是37歲高齡又喪失活動力的他，2020能否東山再起，讓人好奇。不可否認，他在征戰這18年裡，早已病魔纏身，現下的他能否在生涯最後達成500轟壯舉，為自己偉大生涯畫下句號，2020是十分關鍵的一年。
芝加哥小熊：列斯特(Jon Lester)
小熊隊之所以能夠在2016年破除百年魔咒，列斯特加盟是最重要一塊拼圖。2016球季裡，列斯特為小熊吃下了202.2局，並取得了單季19勝，ERA僅僅只有2.44，雖最後無緣該年塞揚獎，但是其王牌地位與身手早已籠絡小熊迷的心。只不過，隨著年齡增長，列斯特球速下滑是不爭的事實，導致他在上一季被打者炮轟的機率來到生涯最高。話雖如此，失去小熊王牌地的位列斯特，他的鬥志和與打者周的智慧，仍是小熊輪值內無人可取代。
舊金山巨人：波西(Buster Posey)
捕手原本就是一個十分難以培養且延續職業生涯位置，因此能夠擁有一名能打善守明星級捕手相當難能可貴，而巨人隊的波西，是繼雙城的茂爾(Joe Mauer)後新一代強打捕手代名詞。波西今年才不過33歲，可是由於守備位置關係，波西提早退化是眾所皆知。過去波西能把球打到反方向能力早已不復存在，而且追打變化球的能力下滑，更令波西在打擊區內任人魚肉。現今波西的價值就是過去堅強守備能力。然而，巨人未來可能為了延續這位明星捕手的職業生涯把他放至一壘防區，只是已在打擊方面無法貢獻如過去般火力的他，能否勝任這個位置，值得觀察。
紐約大都會：塞佩達斯(Yoenis Cespedes)
全盛時期的塞佩達斯有著「古巴飛彈」稱號，不僅能攻，同時守備功力也一流。也因為如此，塞佩達斯過去時常成為交易籌碼，成為季後賽球隊爭冠即戰力級球員。這位古巴國寶人物，如今能否在新秀崛起的大都會打線找到自己位置，叫人玩味。年齡與傷痛為他的退化做出了最好解釋。去年出場數與所有打擊數據都來到生涯低點，2020要如何找到他在隊伍中定位將會是十分關鍵。如果塞佩達斯能夠保持健康，相信他能給大都會所帶來的經驗與多樣性，絕對是大都會陣中無可替代。
辛辛那提紅人：維托(Joey Votto)
現年36歲加籍強打維托過去堪稱是業界數一數二強打與選球機器。在過去20年裡，大概除了吉安比(Jason Giambi)外，很少人能夠把選球選到如此出神入化且令人折服。然而就如所有年紀邁入30後段半的球員，選球能力退化，也是維托如今所面臨的問題。過去讓他賴以維生的選球能力在上一個球季來到生涯新低，僅比菜鳥球季好一點而已，如此一來維托成為人肉風扇機率大幅提升，尤其是在面對左投時，維托更是讓人宰割。而且過去傲人長打能力也在過去兩季裡消失殆盡，2018與2019兩季全壘打總數是27支！未來與紅人還有4年1億美金合約要走，紅人究竟要如何善待與處置這位紅人招牌球星，考驗著教練團與經營團隊。
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