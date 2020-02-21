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前浪會死在沙灘上？五大名將2020搏東山再起

聯合新聞網 / Dennis
卡布瑞拉在大聯盟征戰這18年裡，他能否在生涯最後達成500轟，2020可說是十分關鍵的一年。 美聯社
卡布瑞拉在大聯盟征戰這18年裡，他能否在生涯最後達成500轟，2020可說是十分關鍵的一年。 美聯社

太空人「暗號門事件」持續在燃燒，占據了大多數新聞版面。球迷們是否已看膩了有關這事件的消息。眼見2020球季已迫在眉睫，仍有不少球星令人關注。尤其是過去10年內曾風光的一代名將，進入到2020球季時不僅是年齡與球技邁入日落西山生涯後半，但是2020球季能否東山再起，值得觀察。

底特律老虎：卡布瑞拉(Miguel Cabrera)

老虎隊過去能夠在美聯中區攻城掠地，投手就靠韋蘭德(Justin Verlander)，至於打擊方面，其代表人物就是卡布瑞拉。這位前打擊三冠王、兩屆美聯MVP，過去就是充分代表強力棒球最佳人物。健康的他總能紮實把通過好球帶的球給打出去，如今已是37歲高齡又喪失活動力的他，2020能否東山再起，讓人好奇。不可否認，他在征戰這18年裡，早已病魔纏身，現下的他能否在生涯最後達成500轟壯舉，為自己偉大生涯畫下句號，2020是十分關鍵的一年。

芝加哥小熊：列斯特(Jon Lester)

列雷斯特的鬥志和與打者周旋的智慧仍舊是小熊輪值內無人可以取代的。 美聯社
列雷斯特的鬥志和與打者周旋的智慧仍舊是小熊輪值內無人可以取代的。 美聯社

小熊隊之所以能夠在2016年破除百年魔咒，列斯特加盟是最重要一塊拼圖。2016球季裡，列斯特為小熊吃下了202.2局，並取得了單季19勝，ERA僅僅只有2.44，雖最後無緣該年塞揚獎，但是其王牌地位與身手早已籠絡小熊迷的心。只不過，隨著年齡增長，列斯特球速下滑是不爭的事實，導致他在上一季被打者炮轟的機率來到生涯最高。話雖如此，失去小熊王牌地的位列斯特，他的鬥志和與打者周的智慧，仍是小熊輪值內無人可取代。

舊金山巨人：波西(Buster Posey)

波西剩下的價值就是過去堅強守備能力。 美聯社
波西剩下的價值就是過去堅強守備能力。 美聯社

捕手原本就是一個十分難以培養且延續職業生涯位置，因此能夠擁有一名能打善守明星級捕手相當難能可貴，而巨人隊的波西，是繼雙城的茂爾(Joe Mauer)後新一代強打捕手代名詞。波西今年才不過33歲，可是由於守備位置關係，波西提早退化是眾所皆知。過去波西能把球打到反方向能力早已不復存在，而且追打變化球的能力下滑，更令波西在打擊區內任人魚肉。現今波西的價值就是過去堅強守備能力。然而，巨人未來可能為了延續這位明星捕手的職業生涯把他放至一壘防區，只是已在打擊方面無法貢獻如過去般火力的他，能否勝任這個位置，值得觀察。

紐約大都會：塞佩達斯(Yoenis Cespedes)

塞佩達斯若能保持健康，給大都會所帶來的經驗是大都會陣中無人可替代。 美聯社
塞佩達斯若能保持健康，給大都會所帶來的經驗是大都會陣中無人可替代。 美聯社

全盛時期的塞佩達斯有著「古巴飛彈」稱號，不僅能攻，同時守備功力也一流。也因為如此，塞佩達斯過去時常成為交易籌碼，成為季後賽球隊爭冠即戰力級球員。這位古巴國寶人物，如今能否在新秀崛起的大都會打線找到自己位置，叫人玩味。年齡與傷痛為他的退化做出了最好解釋。去年出場數與所有打擊數據都來到生涯低點，2020要如何找到他在隊伍中定位將會是十分關鍵。如果塞佩達斯能夠保持健康，相信他能給大都會所帶來的經驗與多樣性，絕對是大都會陣中無可替代。

辛辛那提紅人：維托(Joey Votto)

維托過去傲人的長打能力在過去兩季裡消失殆盡。 美聯社
維托過去傲人的長打能力在過去兩季裡消失殆盡。 美聯社

現年36歲加籍強打維托過去堪稱是業界數一數二強打與選球機器。在過去20年裡，大概除了吉安比(Jason Giambi)外，很少人能夠把選球選到如此出神入化且令人折服。然而就如所有年紀邁入30後段半的球員，選球能力退化，也是維托如今所面臨的問題。過去讓他賴以維生的選球能力在上一個球季來到生涯新低，僅比菜鳥球季好一點而已，如此一來維托成為人肉風扇機率大幅提升，尤其是在面對左投時，維托更是讓人宰割。而且過去傲人長打能力也在過去兩季裡消失殆盡，2018與2019兩季全壘打總數是27支！未來與紅人還有4年1億美金合約要走，紅人究竟要如何善待與處置這位紅人招牌球星，考驗著教練團與經營團隊。

古巴 舊金山 太空人 底特律

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