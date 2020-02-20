MLB／改到第三張機票 劉致榮赴美向紅襪報到

20歲「火球男」劉致榮的旅美生涯第一年，改到第三張機票，終於在今天順利搭上飛機，飛往美國向紅襪報到；由於大聯盟春訓早已開訓，劉致榮抵美後是否參與大聯盟春訓，還是未知數。

劉致榮去年在亞錦賽一戰成名，以158公里最快球速投進美職球隊雷達裡，最終由紅襪以75萬美元簽約金網羅，預計將參與大聯盟春訓，但這個計畫現在可能有變。

由於紅襪的文件在過年前才送達，劉致榮申請工作簽證和役男出境申請卡到年節期間，紅襪兩度更改機票，終於在昨天收到役男出境許可，劉致榮今天上午搭機赴美，由於報到時間卡在大聯盟春訓已開始、小聯盟春訓尚未展開，劉致榮將分發到什麼層級訓練，目前他也沒有譜。

加盟紅襪的「火球男」劉致榮（右）今赴美參加春訓，親友到場送機，爸爸（左）不捨叮嚀。 圖／亞凸席行銷有限公司

劉致榮的經紀人梁永斌表示，當初簽約時，是球探部門的主管表示會向紅襪球團說，安排劉致榮參加大聯盟春訓，但紅襪教頭柯拉（Alex Cora）因太空人偷暗號案下台，當初口頭承諾是否還有效，他們也不知道。

紅襪原本有意來台舉辦記者會，因新冠肺炎疫情而打消念頭，梁永斌表示，「球團上一次看到他，已是去年11月去體檢，現在就是讓他先過去報到，了解他的狀況，再看球團怎麼安排。」劉致榮這陣子跟著文化大學練球，也進行自主訓練。

加盟紅襪的「火球男」劉致榮（左）今赴美參加春訓，媽媽(右)既開心又不捨。 圖／亞凸席行銷有限公司