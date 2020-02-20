MLB／大聯盟說要保護他 費爾斯：不需要

在太空人偷暗號事件中扮演吹哨者的運動家投手費爾斯（Mike Fiers），拒絕來自大聯盟的特別保護，「我是來打棒球的，我可以保護自己。」

太空人弊案在費爾斯向The Athletic網站爆料後引爆，揭露他在2017年效力太空人時，在隊上所看到的非法行為，引發後續一連串調查，最終大聯盟的結案報告證實太空人在該年違規竊取暗號。

費爾斯在這起事件中成為告密者，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示，「不管費爾斯在休士頓或哪裡出賽，我們將採取所有可能的方法來保護他。」但今天費爾斯對此回應，不需要任何保護。

「我不需要任何額外的保護，我是來打棒球的，我可以保護自己。」儘管身處隸屬美聯的運動家，仍須面臨跨聯盟比賽，但費爾斯表示，「我可能會在打擊區上被砸，但這是比賽的一部分，如果對手決定要丟我就會丟。」他對於在休士頓出賽的安全也無太大擔憂，「所有人都對太空人生氣、所有球隊都對太空人生氣，但這又能怎麼辦呢？你沒有太多能做的。」

費爾斯盼望這齣鬧劇畫下句點，「我們想要一個公平的賽場，就只是單純的上場比賽，尊重我們從小摯愛的這項運動，這不是個人的事。」