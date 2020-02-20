MLB／大谷翔平二頭肌太猛 記者不敢看

穿著無袖上衣大談自己的季外菜單，天使「二刀流」大谷翔平雙臂上的肌肉卻搶奪視線，讓主跑天使的記者都喊：「不敢看他的二頭肌。」

大谷翔平預計要到5月中旬才會重返投手丘出賽，但近日就將展開他手術後的第一次牛棚練投，「開箱」檢驗他在2018年季後進行TJ韌帶置換手術的手肘復原狀態。

大谷翔平今天談到他的季外訓練菜單，除了例行訓練外，也結合了游泳與籃球，但他自承籃球球技不太行，幾乎只會投籃，儘管從小就對籃球不太關心，但他知道日前因直升機意外辭世的NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），也感受到他的離世對洛杉磯的影響有多大。

嘴上談論著季外菜單，卻讓媒體納悶：「感覺他不只游泳和投籃啊！」原因就出在大谷翔平幾乎擠爆袖口的肌肉，網站12UP寫著：「他的肌肉看起來超級發達」，The Athletic網站主跑天使的記者阿達亞（Fabian Ardaya）更說：「我避免看他的二頭肌」，也有網友嚇到留言：「他今年是要打40轟嗎？」「巨石強森是他的個人訓練師吧！」