MLB／紐約硬起來！參議會要求大聯盟再查太空人

為洋基討公道，紐約決定硬起來！紐約州參議會調查委員會今天向大聯盟要求，徹底調查太空人的行為，是否在2017和2019年害洋基錯失進入世界大賽的機會。

洋基在這兩年的美聯冠軍賽皆遭太空人淘汰，儼然是這起弊案的最大受害者之一，紐約州調查委員會主席史考費斯（James Skoufis）表示，「太空人可能成功騙過了大聯盟，但這裡是紐約，我們因正直的運動而引以為傲，大聯盟主席有責任更深入調查此事。」

史考費斯指出，大聯盟在1月所做出的結案報告，僅寫出太空人在2017年例行賽和季後賽及2018年例行賽竊取暗號，但他要求更明確的時間點，還紐約民眾真相，2017年太空人在美聯冠軍賽贏了四場主場賽事，是否正是得利於偷暗號。

史考費斯表示，「我們要求大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）展開調查，太空人的違規竊取暗號行為，是否偷走了洋基在2017和2019年美聯冠軍賽的勝利。」

他進一步解釋，繼續追究太空人的違規行為影響比賽程度，「不只事關對與錯，也是保護消費者權益，全美民眾每年花了錢去看棒球比賽，帶著家人一起進場，購買周邊商品，大聯盟需要更深入調查太空人在2017年和2019年美聯冠軍賽作弊的影響，將道德還給這項全國性的休閒娛樂。」大聯盟目前尚未對此發表回應。