MLB／太空人本季挨砸多少次？博弈公司開盤了

太空人因違規偷暗號成為全民公敵，一家博弈公司也因此開出趣味賭盤，下注太空人將在新球季挨多少觸身球、挨砸最多的球員又是誰。

大聯盟調查證明太空人在2017年違規以電子儀器竊取暗號，但球員全身而退，世界大賽冠軍也保留，讓球界忿忿不平，一個接著一個加入開砲行列，也有投手明言太空人肯定少不了觸身球招待。太空人教頭貝克（Dusty Baker）為此向大聯盟請求，約束故意觸身球行為，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也隨即頒布，新球季對於故意觸身球將有更嚴格的認定。

儘管如此，太空人是否將在新球季遭遇報復性觸身球，仍成矚目焦點，運動博弈網站Sports Betting就開出幾項相關賭盤，像是誰將是本季挨觸身球最多的球員？賠率最低的球員為布萊格曼（Alex Bregman），史布林格（George Springer）居次，接著為亞土維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）。

其他相關賭盤還包括，太空人是否為本季挨砸最多的球隊，以及挨觸身球總數、因觸身球與投手爆衝突的數目。大聯盟去年各隊整季平均挨觸身球為66球，大都會以95球居冠，洛磯43球排名殿後。