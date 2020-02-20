MLB／「我偷暗號能敲80轟」 史丹頓加入抨擊太空人

太空人偷暗號，究竟在場上占了多大的便宜？洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）用自己的全壘打數舉例，「如果我2017年知道下一顆來的會是什麼球，我應該可以敲超過80轟吧！」當年他以59轟帶走全壘打王。

史丹頓今天加入抨擊太空人的行列，受訪表示同意隊友賈吉（Aarin Judge）的看法，認為大聯盟應取消太空人的2017年世界大賽冠軍，「他們做了調查，很明顯他們在那年作弊了，這代表這座冠軍就應該被取消。」

大聯盟對太空人開出的罰單，包括500萬美元罰款及取消接下來兩年前兩輪選秀權，人員懲處方面僅總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）遭殃，球員無一遭到禁賽，2017年世界大賽冠軍也依舊保留。

史丹頓直言，這樣的懲處內容只是變相鼓勵作弊，「當你被逮到作弊，卻只有這樣的懲處，我不認為會真的停手。如果不懲罰球員，這只是給他們動機繼續去偷暗號。」

太空人日前在春訓基地召開記者會，正式向外界道歉，但並不為外界所接受，史丹頓也說：「我們知道他們對這個道歉或解釋一點都不在乎，從他們的回應就看得出來，他們不是因為偷暗號而道歉，而是因為被逮到偷暗號而道歉。」

史丹頓在2017年效力馬林魚時，以59轟、132分打點的超狂成績單抱回國聯MVP，被問到如果他也偷暗號的話會繳出怎樣的表現，史丹頓笑答：「那我可能會敲超過80轟吧！」大聯盟單季最多轟紀錄由邦茲（Barry Bonds）2001年的73轟所保持，美國媒體也笑稱，既然太空人偷暗號沒被取消冠軍，那如果當年史丹頓也偷暗號，單季最多轟紀錄應該已經被改寫。