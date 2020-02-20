MLB／「我偷暗號能敲80轟」 史丹頓加入抨擊太空人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）。 美聯社
洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）。 美聯社

太空人偷暗號，究竟在場上占了多大的便宜？洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）用自己的全壘打數舉例，「如果我2017年知道下一顆來的會是什麼球，我應該可以敲超過80轟吧！」當年他以59轟帶走全壘打王。

史丹頓今天加入抨擊太空人的行列，受訪表示同意隊友賈吉（Aarin Judge）的看法，認為大聯盟應取消太空人的2017年世界大賽冠軍，「他們做了調查，很明顯他們在那年作弊了，這代表這座冠軍就應該被取消。」

大聯盟對太空人開出的罰單，包括500萬美元罰款及取消接下來兩年前兩輪選秀權，人員懲處方面僅總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）遭殃，球員無一遭到禁賽，2017年世界大賽冠軍也依舊保留。

史丹頓直言，這樣的懲處內容只是變相鼓勵作弊，「當你被逮到作弊，卻只有這樣的懲處，我不認為會真的停手。如果不懲罰球員，這只是給他們動機繼續去偷暗號。」

太空人日前在春訓基地召開記者會，正式向外界道歉，但並不為外界所接受，史丹頓也說：「我們知道他們對這個道歉或解釋一點都不在乎，從他們的回應就看得出來，他們不是因為偷暗號而道歉，而是因為被逮到偷暗號而道歉。」

史丹頓在2017年效力馬林魚時，以59轟、132分打點的超狂成績單抱回國聯MVP，被問到如果他也偷暗號的話會繳出怎樣的表現，史丹頓笑答：「那我可能會敲超過80轟吧！」大聯盟單季最多轟紀錄由邦茲（Barry Bonds）2001年的73轟所保持，美國媒體也笑稱，既然太空人偷暗號沒被取消冠軍，那如果當年史丹頓也偷暗號，單季最多轟紀錄應該已經被改寫。

史丹頓 大聯盟 世界大賽
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

處理太空人作弊惹議 詹皇推特喊話大聯盟主席

MLB／撤回恭賀亞土維貼文 賈吉：不再有意義

MLB／指冠軍盃只是塊金屬 聯盟主席失言道歉

MLB／撤太空人冠軍頭銜？主席：窒礙難行

相關新聞

太空人作弊的受害者 這9個投手最痛

在職場上，很多人都遇到過小人。當你在外面爭取案子時，如果對手公司用不正當的手段拿到，你肯定會很生氣，尤其你發現你因此而被炒魷魚時，一定會怒不可抑。太空人隊在2017年的作弊，就因此出現過這九位受害的投

太空人只遭輕輕懲處 安打王羅斯也該被原諒了

「作弊不可恥，可恥的是被抓到…….」這是筆者在台灣求學階段時，同學們最常互相調侃的一句話，這句話即使是在二三十年後回想起來依舊有道理。作弊當然是不好，它不但影響考試或是競爭的公平性和道德性之外，最重要

MLB／撤回恭賀亞土維貼文 賈吉：不再有意義

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）曾在太空人球星亞土維（Jose Altuve）拿到美聯MVP時在社群媒體獻上祝...

MLB／沒下放權 美媒預測林子偉能拚進開季名單

前紅襪工具人霍特（Brock Holt）確定加盟釀酒人，有美媒斷言將由我國好手林子偉頂替角色，專業運動網站SB Nati...

MLB／指冠軍盃只是塊金屬 聯盟主席失言道歉

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天親上火線，召開直播記者會回應太空人偷暗號弊案所衍生的後續風波，他首先對冠軍...

MLB／太空人本季挨砸多少次？博弈公司開盤了

太空人因違規偷暗號成為全民公敵，一家博弈公司也因此開出趣味賭盤，下注太空人將在新球季挨多少觸身球、挨砸最多的球員又是誰。

MLB／「我偷暗號能敲80轟」 史丹頓加入抨擊太空人

太空人偷暗號，究竟在場上占了多大的便宜？洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）用自己的全壘打數舉例，「如果...

MLB／實戰打擊練習首球揮空 筒香嘉智解釋糗況

今年跨海挑戰大聯盟的兩位日本野手，都在春訓首次戶外打擊練習吸引大批人群圍觀，其中加盟光芒的「和製巨砲」筒香嘉智竟然面對第...

MLB／主席稱冠軍盃只是塊金屬 道奇球星怒批

太空人隊偷暗號醜聞餘波盪漾，就連大聯盟主席曼弗瑞也中槍，由於他把世界大賽冠軍盃形容成「一塊金屬」，強調太空人封王紀錄不會被取消，道奇隊明星三壘手透納砲轟曼弗瑞「處置失當」，完全無法接受他處理這起爭議事件的態度。

MLB／太空人又中槍 馬提斯吃藥禁賽整季

太空人隊因為2017年偷暗號事件，造成球團形象大傷，不料24歲多明尼加籍右投馬提斯（Francis Martes）又因藥...

MLB／背部不適好轉 江少慶首度牛棚練投

效力老虎隊的台灣投手江少慶因背部不適，春訓第一天並未隨隊開始訓練，不過今天已開始第一次牛棚，期盼逐步調整到位，但美國媒體...

MLB／釀酒人補強 簽下前紅襪工具人霍特

效力紅襪隊七個球季後，「工具人」霍特（Brock Holt）在去年季後成為自由球員，根據資深記者羅森索（Ken Rose...

熱門新聞

布萊恩往生 歐尼爾致電所有仇家化解恩怨

NBA／未進名人堂最終候選名單 波許失望透頂

NBA／唐西奇明星賽初體驗 對場邊名人印象深

NBA／衛少裸身拍時尚封面 爆哈登1年花50萬美元治裝

NBA／柯瑞碰不得 對抗訓練再等等

NBA／詹姆斯批太空人作弊 「是我也會爆氣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。