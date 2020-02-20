太空人作弊的受害者 這9個投手最痛

在職場上，很多人都遇到過小人。當你在外面爭取案子時，如果對手公司用不正當的手段拿到，你肯定會很生氣，尤其你發現你因此而被炒魷魚時，一定會怒不可抑。太空人隊在2017年的作弊，就因此出現過這九位受害的投手，他們在美粒果球場被屠殺之後，馬上就失去工作。

太鼓達人事件的吹哨者，前太空人隊投手費爾斯說他之所以要爆料，是因為「我希望比賽乾淨點，因為去太空人主場比賽之前，太多人根本不知道有這種事情，而他們因此而掉了飯碗。」的確，在現實的大聯盟，一場比賽沒投好，可能就會讓某些邊緣人被DFA，或是降至小聯盟，而這可能就是好幾十萬美金的差別。2017年大聯盟的最低起薪為53萬5千美金，而這些基本工資族是按照在大聯盟名單的天數來按比例拿錢的，一旦下放小聯盟，就要回到那個年薪可能只有36萬台幣的世界，那種夢想、人生被作弊者奪走的剝削感，令人不忍回首。

費爾斯身為投手，深知太空人作弊對於對手投手的傷害，他會挺身而出揭發真相，就是要幫受害者們討回一些公道。 美聯社

運動家網站的洛杉磯作家奈特（Molly Knight）聲稱她回顧了2017年賽季太空人每一場主場，找到九位客隊投手，在美粒果球場被打爆後，旋即被下放小聯盟，或是遭到DFA的：

一、4月3日，水手隊的迪榮（Chase DeJong）在大聯盟的處女秀中，在第13局被史布林格敲了再見三分砲，只投了三分之二局的他隔天就被下放回小聯盟，後來他在大聯盟只再投了10場比賽，2019年的球季他在德州的糖城隊拿下獨立聯盟-大西洋職棒聯盟的冠軍。

迪榮的大聯盟初登板就可能因為太空人作弊而被打出再見3分砲，沒有比這個更糟的處女秀了。 2013 Panini 球員卡

二、4月7日，皇家隊的史崔姆（Matt Strahm）在三分之二局中丟了三次保送，掉了一分自責分。賽後他就被DFA，不過幸運地是，他還能持續在大聯盟投球，去年在教士隊還拿下6勝11敗。

三、5月3日，遊騎兵隊的貝斯（Anthony Bass）2.2局失三分，隔天就被下放，那年再也沒為游騎兵隊投過任何一場比賽，在八月底時遭釋出。貝斯在18和19年分別在小熊和水手上過大聯盟。

四、5月27日，金鶯隊的威爾森（Tyler Wilson）在1.1局中被打三支安打掉一分，隔天下放，在7月4日為金鶯再投一場比賽後，就從此告別大聯盟，他在18和19年效力於韓職的LG隊，是雙子隊兩大洋投之一。

五、6月14日，遊騎兵隊的狄倫吉（Dillon Gee）在第六局承接了前兩任投手傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）和巴奈特（Tony Barnett）留下的爛攤子，當他上場時，原本1比4的比賽已經變成1比11了，狄倫吉再丟2分，讓太空人完成了9分的大局，雖然七八兩局他都沒再失分，但兩天後遭到DFA，轉戰雙城後也只投了14場球，2018年他去了日職的中日隊，在2019年一月以32歲的年紀宣佈退休。

狄倫吉在大都會時還曾單季拿過13勝和12勝，轉隊到遊騎兵之後，在對太空人之戰遭到無情的打擊。 歐新社資料照片

六、7月18日，水手隊的賈維里奧（Sam Gaviglio）先發六局失五分自責分，在兩天後被下放，隔月就被DFA，自此離開水手。幸運的賈維里奧後來在藍鳥找到了大聯盟的位置。

七、7月31日，光芒隊的惠特利（Chase Whitley）三局失三分，8月1日就去小聯盟，然後2018年在勇士隊上過一場大聯盟，就離開棒球界了。他現在也才30歲。

惠特利2017年球季在光芒隊時也曾遭到太空人的毒手。 歐新社資料照片

八、8月4日，藍鳥隊的德莫迪（Matt Dermody）只抓了一個出局數，就丟了兩分，隔天馬上就被移出大聯盟名單，在2018年三月DFA，現在還在等新合約。

九、8月4日，同一天，同場登板的波辛格（Mike Bolsinger）也只投了0.1局，丟四分自責分，隔天旋即遭DFA，自此和大聯盟絕緣，遠征日本的羅德隊，兩年拿了18勝。

這九人堪稱太空人作弊行動的直接受害者，雖然有人極為大度地表示已經釋懷，但他們都一致認為，這直接影響了他們的生涯。狄倫吉回想起那一天，他告訴棒球資深記者葛瑞格（Marc Craig），在隔天的休兵日，還不知情的他壓根沒想過中了『闇黑藝術』的道，當時他只想到，球隊牛棚需要新鮮年輕的手臂，而他是個剛滿31歲，下放小聯盟選擇權已經用盡的敗戰處理投手，又才剛剛經歷一次爆裂，狄倫吉跟他老婆說：「我明天應該會被釋出了。」果然一語成讖。

狄倫吉從來不是個強力型投手，他靠的就是和打者鬥智，「如果薛瑟告訴你他要投什麼球，你搞不好還是打不到；但如果我告訴你要投什麼，那就不一樣了。」他之前雖然當過大都會隊的開幕戰投手，但在他生涯的第三支大聯盟球隊，他知道這次再被釋出，搞不好就回不來了。狄倫吉悻悻然地說：「成為被騙的受害者感覺真的很糟，他們洗自己的數據，也洗我的，搞掉了我的生涯。我可以理解為什麼大家都對此那麼生氣。」

九人中最後一位受害者波辛格準備向太空人球團提告求償，根據SignStealingScandal.com（這網站創立者Tony Adams還是個死忠太空人迷）的紀錄，8月4日那場比賽是垃圾桶聲響最多次的一戰，那天藍鳥隊共掉了16分，波辛格面對八位打者，只解決一個人，就被打了四支安打（包括一支全壘打）和一次保送。

波辛格的官司如果成功勝訴，可能會帶起一片官司風，在大聯盟相對姑息的氣氛之下，球員自救的一種方式。