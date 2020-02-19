MLB／沒下放權 美媒預測林子偉能拚進開季名單

前紅襪工具人霍特（Brock Holt）確定加盟釀酒人，有美媒斷言將由我國好手林子偉頂替角色，專業運動網站SB Nation預測開季名單，林子偉也名列26人當中，原因是今年他已無下放權。

聽到霍特找到新東家的消息，紅襪代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）給予祝福且表達不捨，「他是很棒的傢伙，每個人都喜歡他，他很會喊話，我認為隊上有些會喊話的人在相當重要。」

波士頓媒體NESN點名，林子偉、培拉薩（Jose Peraza）和新秀阿勞茲（ Jonathan Arauz）都能銜接霍特留下的空缺，他們也統統被SB Nation擺在開季預測名單內。

由於貝茲（Mookie Betts）交易案換來的外野新秀佛度戈（ Alex Verdugo）可能因傷趕不上開季，SB Nation預測普拉威基（Kevin Plawecki）、培拉薩、林子偉和阿勞茲能以板凳球員之姿進入開季名單，其中捕手普拉威基和二壘手培拉薩開季登上大聯盟沒太大問題，但要是佛度戈健康歸隊，林子偉和阿勞茲就得競爭僅剩一席。

SB Nation點出林子偉今年已無下放權，如果沒有擠進大聯盟開季，就必須通過讓渡名單才能下放；而阿勞茲是因規則五選秀，一旦叩關大聯盟失利就要歸還給太空人。

此外，紅襪今天有一位新血加入春訓營，美媒報導以小聯盟合約，簽下的33歲的備用捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy），將是普拉威基的競爭對象。