MLB／撤回恭賀亞土維貼文 賈吉：不再有意義

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）曾在太空人球星亞土維（Jose Altuve）拿到美聯MVP時在社群媒體獻上祝福，不過卻在偷暗號弊案爆發後下架該則貼文，現在他給出解釋，「我認為那個貼文不再有任何意義。」

在2017年的美聯MVP之爭，亞土維擊敗賈吉而獲獎，不過賈吉在落選後展現風度，在社群媒體寫下「沒有人比他更有資格獲獎」，卻被眼尖的網友發現，太空人被揭發作弊嫌疑後，這貼文也被賈吉下架。

賈吉今天現身洋基春訓營時回應此事，「當我聽說這件事時，我的胃感到一陣噁心，我原本對這群人抱持許多敬意，尤其是他們為太空人球團及休士頓所帶來的一切，結果發現這不是他們靠實力贏得，只是作弊來的，他們根本沒和我平起平坐，我認爲發的貼文不再有任何意義。」

洋基是太空人2017年美聯冠軍戰的手下敗將，賈吉當然也希望太空人的世界大賽冠軍遭沒收，「我不認為那個冠軍還有任何價值，他們沒有贏得那個獎，這是我現在的感覺，那個獎不是贏來的。」

太空人現役球員沒人因偷暗號受罰，賈吉也認為有爭議空間，「我並非主張要有所罰則，只是我認為，球員主導的弊案，卻沒有任何涉案球員被罰，這個論點有些微弱。」

賈吉同意隊友托瑞斯（Gleyber Torres）的看法，懷疑太空人直到去年仍在使用作弊方式，所以他喊話，「我們是模範，得做出正確的決定，有小朋友在看著我們，如果試著作弊或做出錯誤的行為，最後都會被發現的，我要對孩子們傳達一個訊息，不管怎樣都要做對的事。」