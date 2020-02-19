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MLB／形容冠軍金盃只是一塊金屬 主席公開道歉

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天親上火線，召開直播記者會回應太空人偷暗號弊案所衍生的後續風波，他首先對冠軍獎盃的不尊重表達歉意，坦承形容它是「一塊金屬」有失正當。

雖然大聯盟對太空人的調查已經結案，但各界卻認為懲處太輕是怒火難平，不只是太空人現役球員毫無罰則，連世界大賽冠軍頭銜也無沒收選項，而曼弗瑞對於各方不滿，更是以「冠軍獎盃不過就是一塊金屬」回應，此話一出簡直是火上加油。

曼弗瑞在今天公開道歉，「我犯了錯誤，對世界大賽冠軍盃不敬，我只是試著提出一個觀點，但我應該以更尊敬的方式。」

曼弗瑞重新強調對比賽公平性的重視，任何關於偷暗號的指控官方都會受理調查，無論太空人或者是其他球隊；他也透露，除了爆料的運動家投手費爾斯（Mike Fiers）外，之前也收到其他球隊對太空人的抱怨，「費爾斯對這一圈做出貢獻，我相信等擺脫這醜聞後，我們會變得更好。」

至於為何沒有球員受罰？曼弗瑞回答球員工會在調查期間拒絕單位對球員進行面談，並且要求全面豁免，因此最後只對總管和總教練開罰。

儘管場外的風雨讓大聯盟有失公允之疑，曼弗瑞仍信心喊話，會贏回信任並且坐穩主席大位，「對於主席的寶座，我感到十分安穩，無論我必須給球隊什麼處罰，扮演執法角色並不會影響到我的位置。」

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