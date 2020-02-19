太空人只遭輕輕懲處 安打王羅斯也該被原諒了

「作弊不可恥，可恥的是被抓到…….」這是筆者在台灣求學階段時，同學們最常互相調侃的一句話，這句話即使是在二三十年後回想起來依舊有道理。作弊當然是不好，它不但影響考試或是競爭的公平性和道德性之外，最重要的是一但被抓到，它將毀掉被查獲者之前所曾努力過的。

這道理用在這次東窗事發的美國職棒休士頓太空人隊偷暗號醜聞風波格外貼切，太空人隊有大投手如柯爾(Garrit Cole)、韋蘭德(Justin Verlander)、還有大棒子史布林格(George Springer) 、布萊格曼(Alex Bregman) 等，就算不作弊也有進季後賽的實力，但這一被抓到後，不管誰跳出來說誰有作弊、誰沒作弊，這都再也說不清楚了。太空人隊目前雖然是被人人喊打的過街老鼠，但說實在也滿可惜的，球隊內才華洋溢的球員不少，但棒球是個團體運動，榮共享、辱共存。

韋蘭德(中)本來就是實力超強的球員，在老虎隊時就拿過新人王、塞揚獎、MVP，2017年在太空人大發神威幫助球隊奪冠，結果名聲卻跟著受損。 美聯社

但太空人隊這次的事件的確對大聯盟和其球迷造成極大的影響，這下可好，大聯盟史上的安打王羅斯(Pete Rose)在2月初連同律師向大聯盟和執行長曼佛(Rob Manfred)再次請求訴願，希望能解除他的禁賽汙名，如此一來他才有可能像其他偉大的棒球員一樣，最終獲選進入棒球名人堂。

羅斯是大聯盟史上安打數最多的球員，球員生涯24季，累積了4256支安打，居史上第一，羅斯打擊採左右開弓，他就是美國版的鈴木一朗，不貪全壘打，就是一支支實在的安打，打擊時他就是有這種觸感，可以將球擊到安全的地方降落。但很可惜地他在球員生涯末期兼當辛辛那提紅人隊總教練時，因為染上運動賭博的惡習，以球員兼球隊教練身分涉賭棒球和其他運動，經過調查後，被當時的大聯盟執行長吉安馬提(Bartlett Giamatti)罰終身禁賽，而且羅斯本人也在這份禁賽同意書上簽字。

在過去的快20年裡，羅斯一直試圖找機會希望大聯盟幾任執行長能夠先設法讓他從終身禁賽的名單中能夠赦免出來，但一直都未果。包含這次向曼佛的訴願已經是第二次了，上一次2015年曼佛拒絕羅斯的的申請，是認為羅斯到目前為止還依舊在進行運動賭博，而且為了賭博方便，他老兄就直接長期居住在賭城拉斯維加斯，曼佛認為羅斯還是依舊沒有悔悟。不過羅斯這些年的博奕活動一來是完全合法，最重要的是他已經不是現役的棒球人員了。

多年來不少紅人球迷一直幫羅斯求情，希望大聯盟能網開一面，讓他還在世時能進入名人堂。 歐新社資料照片 羅斯已經78歲了，看來他到進入棺材前，是不可能戒賭了，一個快80歲的老頭，對他來說賭賭棒球賽或其他運動，就好像我們生活中所見的長者聚在一起打打小額的麻將，麻將本身和賭資不是重點，重點是沒事就打發時間小賭怡情。

罰則和懲罰的目的是有效遏止此風不可長，而不是一輩子的教訓。大聯盟上世紀80年代最大的問題就是賭與毒、90年代末開始進入禁藥問題時期，隨著時間和科技的演進與進步，現在又爆發電子設備盜竊暗號。羅斯當時膽大包天的敢去賭包含自己所執教的球隊，的確該罰。不過超過30年的懲罰真的是已足夠。連美國的重型殺人犯要是判有期徒刑30年以上，最後大多也可以假釋，更何況是超過30年以上的球監。

一碼規一碼，我們不可否認羅斯在球員期間的確是名安打製造機器和目前還是無人能破的最多安打紀錄，基於此，大聯盟應該給羅斯一個機會，好讓他最後可以蓋棺論定。最重要的是這次引起羅斯再次向執行長叩關的關鍵，就是太空人隊2017年作弊拿到世界大賽冠軍，實際進行場上操作的球員幾乎無一被罰，一方面是球員工會的政治角力力道過大，也可以看到大聯盟官方對於在處分球員方面不但不夠魄力、也是有一搭沒一搭。

一群球員配合著教練團隻手遮天拿下冠軍盃，另外一位是本來就具有名人堂身手的爭議性偉大球員，卻超過30年不得翻身。大聯盟的處分比例原則是太過於偏差了。

最後套上ESPN的資深棒球作家小范塔納(Don Van Natta Jr.)為羅斯起的一篇求情文章所提起的小故事：1980年初時，當時已退休的兩名職棒大明星梅斯(Willie Mays)和曼托(Mickey Mantle)，兩人曾經幫大西洋賭城知名賭場當親善大使，被當時的大聯盟執行長康恩(Bowie Kuhn)也判終身禁賽，但沒幾年後新執行長攸培拉(Peter Ueberroth)上來立刻將兩人解禁，當時他曾說過，「時代已變了」。這句話用在羅斯身上也應該是通用的。