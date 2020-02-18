MLB／太空人又中槍 馬提斯吃藥禁賽整季

太空人隊因為2017年偷暗號事件，造成球團形象大傷，不料24歲多明尼加籍右投馬提斯（Francis Martes）又因藥檢未過，今年整季162場比賽都遭禁賽，球隊氣氛更是低迷。

馬提斯去年才因禁藥問題被禁賽80場，不料連續兩年藥檢未過，重返大聯盟無望，他在兩個球季內遭禁242場比賽，也創下大聯盟罕見紀錄。

馬提斯2017年6月10日登上太空人大聯盟，新人球季出賽出賽32場（4場先發），戰績5勝2敗、防禦率5.80，接下來因為韌帶置換手術，前年、去年都無法回到大聯盟，竟還連續陷入禁藥醜聞。

馬提斯去年涉嫌使用禁藥可洛米分（Clomiphene），今年又被驗出對寶丹酮（Boldenone）呈現陽性反應；太空人隊強調，對球員都有進行相關教育，希望馬提斯從中學到教訓。