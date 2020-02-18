MLB／背部不適好轉 江少慶首度牛棚練投

效力老虎隊的台灣投手江少慶因背部不適，春訓第一天並未隨隊開始訓練，不過今天已開始第一次牛棚，期盼逐步調整到位，但美國媒體評估，目前距離卡位大聯盟仍有一段距離。

老虎教頭加登海爾（Ron Gardenhire）日前透露，江少慶因背部不適，尚未開始投球，也是球隊目前春訓唯一傷兵，而江少慶經紀人則表示，隊醫保險起見才建議推遲投球進度，背部並無大礙。

不過江少慶官方臉書今天公布練投影片，展示春訓第一次牛棚練投狀況，透露目前背部不適狀況已好了許多，雖然進度稍慢，但會逐步調整到位。

密西根當地媒體「MLive」評估老虎隊球員進入開季26人名單的機會，將春訓的69名球員納入評比，其中有35名投手、34名野手，江少慶受到傷勢影響，調整進度較落後，僅被列在第53名。

江少慶是在2012年展開旅美生涯，效力印地安人八個球季，去年在3A出賽26場，戰績9勝9敗，防禦率5.15，季後成為自由球員，在年底的世界棒球12強賽對波多黎各、墨西哥投出身價，獲得老虎隊提供的小聯盟合約附帶大聯盟春訓的邀請。