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MLB／釀酒人補強 簽下前紅襪工具人霍特
效力紅襪隊七個球季後，「工具人」霍特（Brock Holt）在去年季後成為自由球員，根據資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，新球季將加盟釀酒人隊，合約細節尚未出爐。
31歲的霍特在去年球季的年薪為358萬美元，出賽87場，打擊率2成97，另有三發全壘打、31分打點，主要守備位置以二壘居多，不過在一壘、游擊、三壘以及角落外野也都有出賽紀錄。
霍特是在2009年選秀時被海盜隊選中，2012年升上大聯盟，生涯首戰就是對上釀酒人，隨後在球季後被交易到紅襪隊，曾在2015年入選明星隊，也是2018年紅襪隊的世界大賽冠軍成員。
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