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MLB／緊抓衣服被質疑用蜂鳴器 亞土維秀刺青證明

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
亞土維春訓。 路透
亞土維春訓。 路透

隨著2017年太空人隊使用儀器偷取暗號被抓包，2019年亞土維（Jose Altuve）回本壘慶祝時緊抓衣服的一幕也被重提，隊友柯瑞亞（Carlos Correa）日前護航，指稱是因身上的刺青「太醜」才不敢脫，亞土維今天也秀給記者看，證明有這個刺青。

大聯盟調查結果顯示太空人隊在2019年未違規，不過當時亞土維在美聯冠軍賽第六戰開轟後，卻深怕被隊友慶祝時扯掉衣服，被質疑使用蜂鳴器接收破解暗號後的訊息。

亞土維當時解釋是因為太太不喜歡自己赤裸上身，而日前柯瑞亞除了保證亞土維是隊中未使用偷暗號系統的其中一人，還提出另一個解釋，「他雖然不希望我說，但第二個原因是，他的鎖骨有一個未完成的刺青，老實說看起來很醜，他不想被大家看到。」

網友一度拿出亞土維在7月時素裸上身的照片，質疑當時身上並無刺青，不過亞土維今天秀出刺青給在春訓基地採訪的記者看，雖然照片並未流出，但根據報導，是以女兒名字「梅蘭妮（Melanie）」為設計的刺青。

亞土維是去年球季到舊金山時開始刺這個刺青，還需要兩個階段才能完成，根據推斷，有可能是太空人作客運動家時所刺，亞土維不願多對偷暗號事件評論，僅表示，「柯瑞亞是個很棒的隊友，他跳出來為我們辯護，這對我們來說是很棒的事。」

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