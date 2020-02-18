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MLB／太空人弊案燒不停 自家球迷提告違約

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
太空人弊案燒不停，自家球迷提告違約。 美聯社
太空人弊案燒不停，自家球迷提告違約。 美聯社

太空人隊在2017年偷暗號醜聞引起的漣漪還沒結束，就連自家球迷都參上一腳，太空人隊的季票持有者在地方法院提起訴訟，要根據德州欺詐貿易法，控告球隊違反合約，也希望阻止季票價格繼續上漲。

根據德州當地的休士頓紀事報報導，提告人瓦拉克（Adam Wallach）指控太空人隊，在對球迷收取過於昂貴的季票價格的同時，該隊的員工及代表卻偷偷摸摸的參與偷暗號弊案，違反大聯盟規定，將有缺陷的商品放在球場上，最終導致鉅額的罰款。

該訴訟已在美國時間上周五透過律師提出，瓦拉克希望為了2017年到2020年的季票權利，獲得100萬美元（約台幣3000萬元）的賠償，主張太空人隊的季票持有人應該因為不合理的票價上漲獲得退款。

除了索取賠償外，瓦拉克也透過律師主張，未來的2021、2022年球季，太空人隊也不該上調季票價格，並希望法院對此做出禁令。

根據大聯盟調查，太空人隊在2017年及2018年的部份時間採用違規方式偷取對手暗號，球隊遭受500萬美元罰款，以及喪失兩年的前兩輪選秀權，不過2019年並未調查出曾使用同樣手法作弊。

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