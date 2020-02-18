MLB／大聯盟裁罰太空人 楚奧特認為不夠重

大聯盟雖已對太空人隊在2017年的偷暗號事件做出裁罰，不過身為大聯盟招牌球星之一的楚奧特（Mike Trout）今天也跳出來發表看法，認為懲處的力道還不夠。

「這對棒球不好。」楚奧特說：「他們作弊了，我無法同意處罰內容，球員全都沒事，但這明明是球員主導的事，很多人的生涯受到影響，一堆人丟了工作，這太爛了。」

大聯盟做出的裁罰包括500萬美元罰金、取消選秀權，而遭禁賽一年的總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）遭到開除，但球員因為配合調查，沒有人受罰。

楚奧特認為處罰應該更嚴重，「我不知道是不是該取消獎盃或是拿走戒指，但確實應該做點什麼，看到有人像這樣子作弊，真的很難過。」

生涯九年有七年MVP票選前二、拿過三座MVP的楚奧特也提出一個有趣問題，「如果我站上打擊區而且知道會來什麼球？這應該會很有趣吧。」

在休賽季期間，也有幾位太空人球員跟楚奧特聯絡，試著解釋發生了什麼事，不過即使如此，楚奧特仍未改變自己的看法，「我對有些人失去尊敬，爆發出這些事情，你必須看看是不是真的，這個球季我會跟他們碰面聊聊。」

太空人隊柯瑞亞（Carlos Correa）日前為隊友亞土維（Jose Altuve）澄清，開轟回本壘慶祝不希望球衣被扯掉的原因是有不好看的刺青，楚奧特也認為不合常理，「你可以把我的球衣扯掉，如果敲出幫助球隊進入世界大賽的全壘打，你要對我做什麼都可以。」