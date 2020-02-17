MLB／身價超過108億日圓 陳偉殷不輸日本頂級球員

旅美左投陳偉殷今年加盟水手隊，全力爭取開季第五號先發投手，他在大聯盟已經賺進9546萬6千美元，若再加上日職中日龍隊時期的3億5900萬日圓，美、日生涯合計108億469萬日圓（約合台幣29億8857萬元），完全是日本頂級球員的身價。

日本「棒球周刊」統計日本高薪球員收入，歷年超過100億日圓只有五人，分別是鈴木一朗204億6860萬、田中將大183億、達比修153億8700萬、黒田博樹119億300萬、松井秀喜114億4750萬。

陳偉殷2004年1月加盟中日隊，從年薪1200萬日圓起步，八年日職生涯一度改簽育成選手合約，但2011年衝到1億7千萬日圓，寫下旅日生涯最高身價。

陳偉殷2012年轉戰大聯盟，在金鶯、馬林魚隊八個球季投出59勝，去年季後雖遭馬林魚提前解約，但五年八千萬美元合約的最後一年2200萬美元，馬林魚球團仍須支付，職棒生涯累積賺進超過108億日圓。

水手已展開春訓，陳偉殷力拚開季26人名單，若能順利重返大聯盟戰場，水手只需支付大聯盟保障最低薪56萬3500美元。