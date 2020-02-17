MLB／達比修已賺153億日圓 再過3年超越一朗

大聯盟退役名將鈴木一朗美、日生涯28年賺進204億6860萬日圓（約合台幣56億6161萬元），在所有日本球員排名第一，從現役選手的身價看來，小熊隊達比修有在2023年約滿時將可超前一朗，田中將大最快明年也可超越。

日本「棒球周刊」統計高薪日本球員身價，生涯賺進100億日圓以上共有五人，依序是鈴木一朗、田中將大183億、達比修153億8700萬、黒田博樹119億300萬、松井秀喜114億4750萬。

田中將大生涯歷經日職樂天、洋基隊，今年邁入第14年，也是和洋基七年1億5500萬美元合約的最後一年，本季年薪2300萬美元創下個人單季新高，美、日生涯收入183億日圓（約合台幣50億6178萬元）也是現役日本球員之首。

田中將大在洋基六個球季投出75勝，每年都達到單季二位數勝投，本季只要維持水準，明年爭取高身價沒有太大問題。

達比修歷經日本火腿、遊騎兵、道奇、小熊隊，將邁入美、日生涯第16年，歷年累積身價在日本現役球員只落後田中將大；他在前年二月和小熊簽下六年1億2600萬美元合約，將在2023年結束，到時美、日總收入將達218億4265萬日圓（約合台幣60億4167萬元）。

「平成怪物」松坂大輔美、日生涯歷經西武、紅襪、大都會、軟銀、中日隊，一共賺進80億640萬日圓，在日本現役球員排名第三。