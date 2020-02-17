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MLB／鈴木一朗身價超高 生涯28年賺進204億日圓

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
鈴木一朗。 路透
鈴木一朗。 路透

大聯盟傳奇球星鈴木一朗美、日生涯28年身價驚人，根據日本「棒球周刊」公布的數字，他的職棒生涯一共賺進204億6860萬日圓（約合台幣56億6161萬元），這個數字在所有日本球員排名第一。

鈴木一朗1992年從日職歐力士隊展開職棒生涯，待了九個球季後，2001年加盟水手隊，後來歷經洋基、馬林魚隊，去年在老東家水手退休；他在大聯盟19年締造3089支安打紀錄，未來確定進入名人堂，甚至有機會全票通過。

廣島隊退役名將黒田博樹歷經廣島、道奇、洋基隊，美、日生涯20季賺進119億300萬日圓（台幣32億9236萬元）。

「酷斯拉」松井秀喜過去效力日職巨人、大聯盟洋基、天使、運動家、光芒隊，生涯同樣20個球季，總身價114億4750萬日圓（台幣31億6637萬元）。

清原和博在日職22季打過西武、巨人、歐力士隊，完全未有大聯盟經驗，生涯賺進50億6880萬日圓（約合台幣14億203萬元）。

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