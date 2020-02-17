MLB／包爾批季後賽增隊是笑話 大聯盟主席回應了

大聯盟打算提出季後賽新制，讓接近一半的球隊都能打季後賽，印地安人隊投手包爾（Trevor Bauer）日前在推特上大聲批評是個「笑話」，收到不少正面回覆，今天也獲得主席曼弗瑞（Rob Manfred）的回應。

美國媒體報導，大聯盟打算放寬參加季後賽的球隊數量，從現有的國聯、美聯各5隊，增加到7隊，等於有14隊參賽，而兩聯盟戰績最佳球隊保送分區系列賽，其他球隊先打三戰兩勝的外卡賽，而分區冠軍還可挑選對手。

包爾不贊成這項提案，在推特上將砲火指向發表提案的曼弗瑞，批評這項提案可笑的原因太多，批評起來會超過推特的限制字數，「這項提案只證明你根本不懂棒球，你就是個笑話。」

今天被問到對於包爾批評的看法，曼弗瑞說：「我很擅長接受其他人的看法跟批評，我不需要同意他們，至於包爾的言論，無論我多反對一個球員的看法，我都不會像這樣去評論一個大聯盟球員。」

包爾今天練習後受訪時表示，自己還未聽到曼弗瑞的說法，也不會特別對此回應，「當我說了些評論，大家都有不同看法，不過這次多半是正面的。」