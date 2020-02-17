MLB／避免薪資仲裁 釀酒人與左投蘇特簽兩年約

釀酒人隊與牛棚左投蘇特（Brent Suter）在明天的薪資仲裁開庭前達成協議，雙方簽下兩年合約，細節並未透露，不過根據美聯社報導，合約總值250萬美元（約台幣7568萬元），且今年投球局數達到80局開始，就可獲得激勵獎金，最多25萬美元。

30歲的蘇特原本以先發為主，前年繳出8勝7敗、防禦率4.44的成績，但因進行韌帶重建手術，去年轉任後援，出賽9場共18.1局，拿下4勝0敗，防禦率0.49。

蘇特今年取得薪資仲裁資格，開價125萬美元，球團出價82.5萬美元，新合約出爐，今年年薪90萬美元，明年則來到150萬美元，釀酒人避免第一次的仲裁，而蘇特要到2023年底才能成為自由球員。

蘇特表示，自已原本已有進入仲裁庭的心理準備，甚至還自己在心裡模擬攻防，但被提醒過程可能不如他想像的有趣，「我很高興我們能夠避免仲裁，現在可以專心享受打棒球，還有兩年可以跟隊友、教練以及球迷好好相處。」