MLB／撤太空人冠軍頭銜？主席：窒礙難行

MLB太空人鬧出偷暗號醜聞，苦主之一的日籍投手達比修有認為，應該撤消太空人2017年世界大賽冠軍頭銜，但MLB主席曼佛瑞受訪表示，這麼做「無濟於事」。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人因為3年前奪冠時，使用非法、科技輔助系統錄製、破解對方投手的暗號，MLB對其罰款500萬美元（約新台幣1億5000萬元），太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（JeffLuhnow）也因此被禁賽1年，並在隨後遭球團開除。

太空人2017年擊敗洛杉磯道奇，拿下世界大賽冠軍，當時道奇陣中的右投達比修有（Yu Darvish）今天表示，太空人無權稱自己是2017年世界大賽冠軍。

達比修有說：「這就像奧運一樣，當1個選手有作弊行為，你就不能擁有金牌，對吧？但他們（指太空人）卻能保有世界大賽冠軍頭銜，這很奇怪。」

當時達比修有的投球遇到了麻煩，他到目前為止都在質疑當時自己的投球，但現在對當時的情況，他腦海中浮現另一個問題：「是我真的投不好，還是因為他們偷暗號？」

2017年的世界大賽，達比修有在第3戰投1又2/3局掉4分，承擔敗投；第7戰他又只投1又2/3局就掉5分，最後吞敗。在世界大賽出賽2場，達比修有的防禦率高達21.60。

MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）接受體育電視頻道ESPN訪問時表示，MLB確實曾認真考慮撤消休士頓太空人的世界大賽冠軍頭銜，但缺乏前例可循，又無強大的理由，窒礙難行。