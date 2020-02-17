MLB／太空人才剛喊話 大聯盟呼籲不可投觸身球

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）昨天喊話，希望制止對手打算觸身球報復的行為，大聯盟今天作出回應，主席曼弗瑞（Rob Manfred）在與各隊總經理會面時表示，不可執行故意觸身球。

「我希望我有跟他們說得非常清楚。」曼弗瑞表示：「在比賽中為了報復故意對打者投出觸身球，是不能夠被容忍的，無論是對太空人或其他球隊，這很危險，而且對現在的狀況沒有幫助。」

太空人因為被爆出在2017年使用偷暗號方式作弊，成為眾矢之的，而且是字面上的意思，道奇隊的伍德（Alex Wood）、史崔普林（Ross Stripling）以及印地安人隊克里文格（Mike Clevinger），這些投手或暗示或明示，打算在今年球季用觸身球教訓太空人隊。

而太空人隊的道歉大會也沒有滅火的效果，貝林格（Cody Bellinger）、布萊恩（Kris Bryant）、包爾（Trevor Bauer）以及柯瑞亞（Carlos Correa）透過媒體互相交火，曼弗瑞則說：「我認為這些來來回回的評論是不健康的。」

太空人隊在道歉記者會中，由布萊格曼（Alex Bregman）與亞土維（Jose Altuve）照稿唸出道歉，老闆克蘭（Jim Crane）更否認偷暗號對比賽的影響，反而火上加油，曼弗瑞也在被問到對太空人道歉的看法時說：「那並不成功。」

至於紅襪隊也被指控使用攝影機協助奪冠，大聯盟原本預計春訓前調查完畢，但曼弗瑞說，應該會在這兩周內出爐，也會找球員工會討論限縮比賽中使用影像的規範。