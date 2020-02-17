MLB／比照奧運 達比修有：應取消太空人冠軍

若要列出太空人隊2017年偷暗號弊案受害人，小熊隊日籍投手達比修有絕對在名單上，當年效力道奇隊在世界大賽遭太空人擊敗，達比修有今天喊出心願，希望比照奧運作弊辦理，取消太空人隊的冠軍獎座。

太空人隊在2017年拿下世界大賽冠軍，但過程中使用儀器偷取對手暗號並即時傳遞給打者，大聯盟雖做出裁罰，卻未收回獎杯，達比修有表示：「就像奧運，當有運動員作弊，就不能拿到金牌，對吧？但他們還是有世界大賽冠軍，這很奇怪。」

達比修有在2017年效力道奇隊時，在世界大賽第三、第七戰都僅投1.2局就因大量失分退場，不僅一度成為道奇丟掉冠軍的戰犯，他也一度懷疑自己的投球動作露餡，但如今知道有可能是因為對手偷取暗號，達比修有已不生氣，只對因為太空人而丟掉工作的投手感到可惜。

太空人隊柯瑞亞（Carlos Correa）昨天回批貝林格（Cody Bellinger）看不懂報告，再度掀起討論，達比修有認為太空人球員該低調一些，「他們作弊了，他們現在就不該再出來說閒話，有些人因此丟了工作，他們要展現更多的歉意。」

達比修有就是差點丟了工作的人，當年世界大賽兩戰21.60的防禦率，讓他成為自由球員後難找到新東家，最終與小熊隊簽下1.26億美元合約，達比修有說：「我知道他們偷暗號，但當時我在世界大賽表現也不好，我現在變得更好，大家會懷疑當時對他們的投球數字是否正確。」