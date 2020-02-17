MLB／柯爾打擊練習投球 洋基球迷已用掌聲致意

洋基重金簽下的投手柯爾（Gerrit Cole）今天從牛棚走上投手丘，準備在實戰打擊練習投球，也是首度對外界亮相，在場邊參觀春訓的洋基球迷響起炙熱的掌聲，歡迎他的加入。

球迷的歡迎對柯爾來說猶如一記強心針，「這是我第一次在首次打擊練習投球時獲得掌聲。」柯爾想起過去在海盜隊，因為自己的高選秀順位獲得一些關注，但跟海盜還有太空人時期相比，洋基的春訓熱度還是高上許多，「第一年來這裡，這些掌聲給了我一些額外的腎上腺素。」

要走出牛棚前，柯爾還對總教練布恩（Aaron Boone）說：「球迷可能會比預期得更熱情一些。」結果也確實獲得無可挑剔的歡迎，布恩說：「場邊觀眾都在鼓譟，也有很多球員跑出來看他，這太有趣了，他一站上投手丘就展現出自信與強悍，對自己的任務非常認真。」

柯爾面對打者練投。 路透

柯爾的表現也無可挑剔，27顆球面對8名打者，送出5次三振，由於沒有防守球員，只有兩支被認定的安打，另外製造一次飛球出局，全場只投了速球及變速球。

布恩也稱讚柯爾能夠注重細節以及具有分析比賽的能力，「他知道自己哪裡需要加強，尤其是第二球種，他今天在建立變速球的狀況，也尋求我們的回饋，他能夠整合資訊，如果需要調整，他也能很快改變。」

柯爾預計再一次進行實戰打擊練習投球，為春訓熱身賽登板做好調整，洋基隊春訓首戰預計在23日對上藍鳥隊，如無意外將是柯爾主投，到時氣氛將會更加炙熱。