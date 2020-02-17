光芒農場豐收翻身有望 游擊手法蘭柯最強新秀

儘管道奇去年拿下全大聯盟第二多的106勝（僅比太空人少一場），最近換來MVP外野手貝茲（Mookie Betts）及前賽揚獎得主普萊斯（David Price）更不啻如虎添翼。但根據賭城最新賠率顯示，他們（1賠4）被看好贏得世界大賽的程度卻仍小輸給目前賠率最低的洋基（1賠3.5）──而且這還是建立在洋基強力先發左投派克斯頓（James Paxton）將因背傷缺賽半季的前提下，由此可以想見洋基的強大程度。

洋基投打陣容完整，今年球季最被看好能奪下世界大賽冠軍。 美聯社

然而球場上才能見真章，尤其是令人捉摸不定的季後賽。去年道奇在季後賽被戰力明顯輸他們一截的國民給淘汰就是最好的例子。雖說一心只想看緊荷包的宿敵紅襪今年顯然無意也無力挑戰洋基的霸主地位，而且力圖振作的藍鳥也還不成氣候，至於只配當爐主的金鶯根本不值一提，但洋基爭冠之路的最大障礙卻可能仍來自自己的分區。因為去年勇奪外卡的光芒本季實力又更加堅強，不僅十分可能再次挺進季後賽，甚至一旦洋基稍有閃失，還有機會將他們從分區冠軍的寶座拉下馬。

光芒今年的團隊薪資跟往年一樣少得可憐，在洋基補進柯爾（Gerrit Cole），一舉成為總薪資最高的球隊後更顯得望塵莫及，甚至還不到洋基的四分之一。但一向把錢花在刀口上，靠養成球員打造球隊的光芒自有其取勝之道。目前包括新秀權威網站「棒球美國」（Baseball America）及露天看台運動網（Bleacher Report）在內的主流媒體均不約而同地將光芒農場排在全大聯盟第一位。大聯盟官網的百大新秀榜單中就有六位出自光芒小聯盟體系， 數據網站Fangraph的120名新秀排行榜中更多達八位。

光芒處在競爭激烈的美聯東區，球隊財力遠遠不於洋基、紅襪等豪門，認真培養新秀是他們翻身的必要方式。 美聯社

最重要的是無論是哪份榜單，都把去年還在1A打拼的光芒新人游擊手法蘭柯（Wander Franco）列為首屈一指的新秀，並且贊許他是多年一見的打擊奇才。下個月才年滿19歲的法蘭柯大前年被光芒簽下後只累積了短短兩年小聯盟經驗，但他在不到兩百場出賽中所展現的驚人天賦，已使得各家媒體都將他視為未來的超級巨星。大聯盟官網、棒球美國以及Fangraph等三家網站都給法蘭柯的打擊潛力打了滿分（80分，一般球探評比新秀是以20到80分的區間計分），長打力也有55到60分。而且以同年齡的表現來看，法蘭柯未來發展的潛力甚至更勝去年兩大「星二代」新秀葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）及塔帝士（Fernando Tatis Jr.）。

更可怕的是，法蘭柯這兩年從新人聯盟升上1A以至於高階1A，從未出現過升級後適應不良的陣痛期。他在這三個聯盟各打了兩百多個打席，保送都遠高於三振次數，OPS則分別是1.004、.896及.872。同時法蘭柯被打60分的腳程也確實不弱，目前出賽175場已盜壘成功22次（雖說也失敗17次，顯見判斷能力還要再加強）。而且他的游擊守備也被評為具備中上水準。

有人可能會質疑法蘭柯畢竟只是個連2A都沒打過的未成年新秀，他對今年的光芒怎可能有任何幫助？且別說不可能。據坦帕灣當地媒體報導，光芒高層已經放出法蘭柯今年就可能升上大聯盟的風聲——如果他繼續像前兩年一樣屠殺小聯盟。而且為了讓他有機會盡早「升遷」，光芒已打算讓法蘭柯加練二三壘守備，以免他的出路被現任先發游擊手亞當斯（Willy Adames）阻擋。

法蘭柯在小聯盟兩季的打擊率高達.336，667個打數只被三振54次，雖然都是在1A的成績，但已經可以看出他的打擊才華。 歐新社資料照片

雖說年紀正輕的法蘭柯現階段確實還有待磨練累積更多經驗，但近年來大聯盟多的是看似被揠苗助長但卻一鳴驚人的超新星。遠的不說，去年幫助國民拿下冠軍的外野手索托（Juan Soto）也是在19歲那年就升上大聯盟，索托的學長——去年因轉隊錯失冠軍的明星外野手哈波（Bryce Harper）同樣如此。除此之外還有可靠的數據模擬預測為法蘭柯背書，如果他在本季升上大聯盟，打擊表現就可望達到聯盟平均水準，放到游擊位置上更屬於中上程度，而且在兩三年內法蘭柯很可能就會成長到一線球星的高度。

當然光芒絕不是那種妄想靠一堆潛力新秀打天下的球隊。他們去年之所以能夠打出令人驚豔的96勝並在分區季後賽讓太空人嚇出一身冷汗，憑藉的是高層巧妙交易、在自由球員市場簽下物超所值的球員，以及從其他球隊的棄將中淘出珍珠所打造的堅強團隊。今年他們甚至擁有比去年更加強大、先發救援實力均足以排進全聯盟前五的投手陣容。打擊雖稍遜一籌，但那也是跟洋基、太空人及道奇等超級強隊相比，由外野手米道斯（Austin Meadows）及二壘手羅伊（Brandon Lowe）領軍的打線仍具中上水準，而且有了今年冬天從教士交易來的外野手瑞佛洛（Hunter Renfroe）及越洋挑戰大聯盟的砲手筒香嘉智加入，再加上法蘭柯、投打兼修的「二刀流」麥凱等頂級新秀，今年打擊火力的提昇也十分值得期待。

筒香嘉智受到光芒官網記者看好，認為新賽季有扛出20轟到25轟的實力，他2016年曾在橫濱灣星打出日職最多的44轟及110分打點。 美聯社

因此，這一季在欣賞各隊如何「圍剿」太空人、超級強隊洋基及道奇表現是否符合預期等觀戰焦點的同時，也別忘了關注光芒這匹大黑馬以及超級新秀法蘭柯的成長腳步，相信他們的實力絕對能為球迷帶來意想不到的樂趣。