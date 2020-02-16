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MLB／偷暗號惹議 美國少棒聯盟擬禁用太空人當隊名

中央社 / 台北16日電
太空人。 美聯社

美國職棒太空人隊偷暗號作弊事件延燒，加州2個美國少棒聯盟擬禁用「太空人」當作隊名，因為收到很多小朋友的父母抗議，認為「太空人」這個名字已經與不當行為畫上等號。

美職太空人隊日前被揭露2017年世界大賽道奇隊時，有竊取對手暗號的作弊行為。偷暗號事件延燒到美國基層球隊，根據美國媒體今天報導，美國加州的2支少棒聯盟，預計要禁止使用太空人（Astros）作為隊名及標誌。

其中長灘聯盟（The Long Beach Little League）主席克勞斯（Steve Klaus）表示，「於太空人隊缺乏責任感的行為，小朋友的父母們感到噁心，我們知道醜聞將會更多，明天會變得如何也不知道。」

長灘少棒聯盟預計要在下個球季開始，永久禁用「太空人」當作名字。克勞斯指出，聯盟宣言中有「品格」與「誠信」，「當你看到最高殿堂（指大聯盟）發生作弊行為時，會很難教導小朋友發展品格與誠信。」

東浮爾頓少棒聯盟（East Fullerton LittleLeague）主席泰勒（Greg Taylor）則指出，目前聯盟中2支球隊已經要將太空人的名字改掉。他說：「我們收到了父母們的負面反應，他們認為太空人這個名字等同於不當行為。」

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