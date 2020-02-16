MLB／偷暗號球員未遭罰 簡森：不知怎麼教小孩

太空人隊道歉大會過了兩天，道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen）仍氣憤未消，對於太空人球員至今未受到處罰，直言「不知道要怎麼教小孩」，太空人利用中外野的攝影機偷取暗號，並即時破解傳遞給打者，簡森認為這樣的行為「比使用禁藥、賭博都更糟糕」。

太空人針對2017年偷暗號作弊事件發表道歉聲明，卻被外界認為誠意不足，簡森也有同感，「我也會道歉啊，我現在就可以往你臉上揍一拳然後道歉，『我很抱歉，我會成為更好的球員』，然後沒有受罰，這樣你要怎麼教小孩？」

大聯盟最終開罰僅針對太空人隊，而未及於球員，簡森說：「全世界都在笑啦。」甚至舉出近期「曼徹斯特城」足球隊遭歐冠禁賽兩年為例，認為違規偷暗號的球隊，該被取消晉級季後賽的資格。

簡森也提及達比修有、克蕭（Clayton Kershaw）因為在世界大賽被太空人擊垮，遭到球迷嘲笑，他們受到的傷害只獲得一句道歉，簡森說：「有的人甚至因為這樣沒了工作，所以我才說這比禁藥還糟，至少過去大家都可以用禁藥，算是公平的比賽，我也要很抱歉的說，這比賭球還糟。」

2017年道奇在世界大賽敗給太空人，錯過冠軍的念頭難免纏繞心頭，但簡森認為還是必須放下，「很多人當時曾責怪我們，球迷也沒放過我們，我也責備自己，但我們今年還是有很好的機會，應該要把所有精力放在2020年，而不是繼續想2017年的機會。」