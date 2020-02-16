MLB／塞爾感染肺炎 恐趕不上紅襪開幕戰先發

紅襪隊王牌投手塞爾（Chris Sale）因感染肺炎在投捕手報到日缺席，春訓進度也受到影響，球團今天表明會讓塞爾正常調整，即使會錯過開幕戰先發也沒關係。

塞爾已經開始與隊友一起練習，紅襪隊代理教頭羅尼克（Ron Roenicke）表示，塞爾開始傳接球，稍微活動一下手臂，進度目前看起來沒有問題，會更謹慎地看待塞爾的調整。

紅襪隊近兩個球季都由塞爾扛起開幕戰先發任務，羅尼克表示：「他是我們先發輪值的重要一環，也是大聯盟最棒的投手之一，如果我們趕著讓他在身體準備好之前復出，那就太傻了。」

塞爾去年球季表現掙扎，6勝11敗、防禦率4.40，不過曾連續七年在塞揚獎票選排名前六的資歷不容抹滅，羅尼克認為，不需要為了開幕戰先發而冒險，更重要的是讓塞爾投滿一整年，甚至是為了季後賽做好準備。