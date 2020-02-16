MLB／外界喊話觸身球報復 太空人向大聯盟求助

太空人違規偷暗號雖遭裁罰，但球員全身而退，令不少球員不滿，喊話有意在新球季用觸身球「回禮」，太空人隊新任總教練貝克（Dusty Baker）希望大聯盟能出面制止歪風。

太空人在2017年拿下世界大賽，卻被調查出該年使用儀器協助偷取對手暗號，道奇投手伍德（Alex Wood）就說，若太空人遭報復性觸身球，不會太意外，印地安人克里文格（Mike Clevinger）也說，「太空人球員今年應該不會過得太舒服。」史崔普林（Ross Stripling）則直接表明會報復，「就等對的時間、對的地點。」

這些話語自然傳進貝克耳中，他在今天公開向大聯盟求救，「我希望聯盟能夠阻止這類的預謀性報復，在大多數狀況，當你預謀做壞事就會受到懲戒，我希望聯盟能阻止這個事態，避免有人受傷。」

貝克還拿出外界觀感作為擋箭牌，「這對棒球不好，小孩子不應該看到這些，阻止這些言論吧，也在事情發生前趕快阻止。」

太空人隊投手韋蘭德（Justin Verlander）也跳出來喊話，「我認為主席過去幾個球季已經說得很清楚，向對手投觸身球不是正確的報復方式，問題是怎麼知道是不是故意？我想當你公開說有這個意願，我就會猜這是故意的。」

太空人隊的外界觀感因偷暗號跌落谷底，韋蘭德認為撥亂反正的唯一方法就是今年繼續贏下去，「今年無論我們去哪個客場，氣氛應該都像季後賽一樣，但至少我們已有經驗，你當然希望這樣的氣氛會停止，但我不知道會不會。」