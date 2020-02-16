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MLB／考到駕照開車上路 大谷翔平自認是好駕駛
投打「二刀流」好手大谷翔平從日本到美國挑戰大聯盟的第一年，曾表示自己沒打算考駕照，還一度想騎腳踏車代步，不過今天他向美國媒體透露自己已經考到駕照，25歲的他第一次體驗駕駛的樂趣。
大谷翔平今天開著電動車特斯拉Model X抵達春訓基地，他表示：「我很享受。」在日本時因大眾運輸發達，加上考照過程繁複又昂貴，大谷翔平沒想過自己開車，但來到移動距離漫長的加州，時常仰賴其他人開車接送。
赴美兩年後，大谷翔平終於考到駕照開車上路，自認算是「相當不錯的駕駛」，不過對於洛杉磯以龐大車流量聞名的高速高路，大谷翔平倒是還沒親自體驗過。
大谷開季只能以指定打擊先出賽，要到5月中才能再度登板，對於新人年累積出來的投球表現，大谷翔平說：「我不能說有百分百自信，因為我只投過十場比賽，很多球隊都是第一次對上我，這點投手較有利，如果等我對同一隊多投幾次還是有好成績，或許我才會有更多信心。」
大谷翔平今年在春訓嘗試新的打擊姿勢，今天練打43球敲出四轟，他說：「不可能一個姿勢維持三年、五年、十年都不變，這有點奇怪，可能連一個月都不會，就連頂尖選手也會想要變得更好。」
Hit the road: Shohei Ohtani got driver license in offseason https://t.co/Uu4NWwIXPY #mlb pic.twitter.com/Z4stS00Tdr— Ron Bohning (@RonBohning) February 16, 2020
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