MLB／考到駕照開車上路 大谷翔平自認是好駕駛

投打「二刀流」好手大谷翔平從日本到美國挑戰大聯盟的第一年,曾表示自己沒打算考駕照,還一度想騎腳踏車代步,不過今天他向美國媒體透露自己已經考到駕照,25歲的他第一次體驗駕駛的樂趣。

大谷翔平今天開著電動車特斯拉Model X抵達春訓基地,他表示:「我很享受。」在日本時因大眾運輸發達,加上考照過程繁複又昂貴,大谷翔平沒想過自己開車,但來到移動距離漫長的加州,時常仰賴其他人開車接送。

赴美兩年後,大谷翔平終於考到駕照開車上路,自認算是「相當不錯的駕駛」,不過對於洛杉磯以龐大車流量聞名的高速高路,大谷翔平倒是還沒親自體驗過。

大谷開季只能以指定打擊先出賽,要到5月中才能再度登板,對於新人年累積出來的投球表現,大谷翔平說:「我不能說有百分百自信,因為我只投過十場比賽,很多球隊都是第一次對上我,這點投手較有利,如果等我對同一隊多投幾次還是有好成績,或許我才會有更多信心。」

大谷翔平今年在春訓嘗試新的打擊姿勢,今天練打43球敲出四轟,他說:「不可能一個姿勢維持三年、五年、十年都不變,這有點奇怪,可能連一個月都不會,就連頂尖選手也會想要變得更好。」

