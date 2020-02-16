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MLB／太空人偷走冠軍？柯瑞亞反批貝林格看不懂報告

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊柯瑞亞反批貝林格。 美聯社

隨著春訓展開，各隊對太空人偷暗號作弊的批評砲火也跟著點燃，太空人隊面對批評有兩種方式，一種是希望就此打住，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）則是直接反擊，批貝林格（Cody Bellinger）看不懂調查報告就該閉嘴。

柯瑞亞今天接受知名記者羅森索（Ken Rosenthal）的訪問，回應外界種種批評，對於貝林格仍然堅稱亞土維（Jose Altuve）2017年從賈吉（Aaron Judge）手中偷走MVP，還從道奇隊手中偷走了戒指，柯瑞亞認為貝林格根本看不懂調查報告。

柯瑞亞表示：「他如果不是不認識字，就是閱讀理解有問題，或是根本沒收到訊息，如果你不知道事實，那你就該閉上臭嘴。」反覆澄清球隊在2018、2019年是「乾淨」打球，不過當羅森索追問，調查報告中確實提到太空人隊在2018年仍有使用暗號破解系統，柯瑞亞卻說：「我不知道這點。」

柯瑞亞也為亞土維辯護，宣稱亞土維並未使用偷暗號系統，即使亞土維在打擊時有球員在敲垃圾桶，但亞土維卻因此生氣，「他會衝進休息室發飆，他會說我不想要這樣，他是乾淨打球的。」還拿出亞土維客場打擊率近4成作為佐證，並說瑞迪克（Josh Reddick）與坎普（Tony Kemp）也都未參與。

至於外界拿2019年美聯冠軍賽第六戰，亞土維開轟回本壘慶祝前不希望球衣被扯掉的事情，指稱亞土維是怕裝在肩上的蜂鳴器被抓包，柯瑞亞提出兩個解釋，「他的太太不喜歡，第二個原因是，因為他的鎖骨有一個未完成的刺青，老實說看起來很醜，他不想被大家看到。」

2017年太空人隊是否「偷」走世界大賽冠軍，柯瑞亞舉出各個在道奇隊主場仍繳出好打席的例子，證明球隊確實有實力，不過對於調查報告中指出，太空人在客場也有使用暗號破解系統，柯瑞亞卻說球員並不知情，那是高層的決定。

柯瑞亞也「打臉」老闆克蘭（Jim Crane）在記者會上稱「偷暗號不影響比賽結果」的說法，柯瑞亞說球隊確實因為偷暗號而受益，克蘭不了解是因為他沒有打球，也不常跟球員或媒體相處。

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