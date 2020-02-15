MLB／大谷相隔155天再練打 25球就敲出五轟

總教練麥登（Joe Maddon）預估大谷最快5月重新登板。 美聯社

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平在去年9月13日進行左膝手術後，昨天首度進行戶外打擊練習，練打25球就敲出五轟，今天除了繼續戶外練打，也輕鬆傳接球10球左右，總教練麥登（Joe Maddon）預估最快5月重新登板。

昨天是大谷翔平手術後相隔155天再度進行戶外打擊練習，依舊展現令人吃驚的打擊技巧，敲出一發135公尺的特大號全壘打，輕鬆把球敲出中外野128公尺的圍牆外，大谷說：「身體狀況還沒問題，打擊的手感也還不錯，以第一次來說算是不錯。」

去年大谷翔平揮棒時採取右腳滑步，今年春訓提整動作，嘗試將右腳稍微上抬的揮棒方式，但還不確定是否會在實戰中使用，大谷翔平說，這只是練習的一環，透過不同揮棒方式，可以學習到不同的東西。

連續兩天戶外練打，大谷翔平今天34球僅敲出一轟，不過有意識地將球敲往反方向，有不同的練習目標，接下來到左中外野撿球，期間還與翻譯水原一平傳接球了10次。

大谷翔平今年有望重拾二刀流，不過開季可能先以指定打擊出發，麥登表示，投球進度順利，還不需要擔心，應該3月就能進牛棚練投，5月能夠回到投手丘，「一切都有照進度。」