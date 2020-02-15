MLB／國民隊寫情人卡送29隊 不忘暗諷太空人

今天是美國時間的2月14日，去年拿下世界大賽冠軍的國民隊有很多話想說，特別為大聯盟其他29支球隊都製作了一張卡片，透過推特祝他們情人節快樂。

國民隊的情人節卡片都用「玫瑰是紅色的（Roses are red.）」這首打油詩開頭，也象徵國民的代表紅色，搭配俏皮的押韻字句，以及自家球員照片，送給其他球隊祝福。

近期最熱門的太空人隊偷暗號事件當然被拿來當梗，在給洋基隊的卡片中，國民隊寫著：「玫瑰是紅色，條紋是藍色，我們擊敗太空人就在休士頓，賽事場次第一、六、七跟二。」代表為洋基隊報了2017年美聯冠軍賽敗給太空人的仇。

國民隊也不忘今年季後賽對上的對手，寫給道奇「玫瑰是紅色的，史考利（Vin Scully）是最棒的，敲滿貫砲的是坎崔克（Howie Kendrick），這就是她寫下的。」

而終結了51年世界大賽乾旱期的國民隊，還糗了一下至今尚未打過世界大賽的水手隊，「玫瑰是紅色的，西雅圖總是下雨，我們知道這個感覺，淋著香檳就能體會。」