MLB／國民隊寫情人卡送29隊 不忘暗諷太空人
今天是美國時間的2月14日，去年拿下世界大賽冠軍的國民隊有很多話想說，特別為大聯盟其他29支球隊都製作了一張卡片，透過推特祝他們情人節快樂。
國民隊的情人節卡片都用「玫瑰是紅色的（Roses are red.）」這首打油詩開頭，也象徵國民的代表紅色，搭配俏皮的押韻字句，以及自家球員照片，送給其他球隊祝福。
近期最熱門的太空人隊偷暗號事件當然被拿來當梗，在給洋基隊的卡片中，國民隊寫著：「玫瑰是紅色，條紋是藍色，我們擊敗太空人就在休士頓，賽事場次第一、六、七跟二。」代表為洋基隊報了2017年美聯冠軍賽敗給太空人的仇。
國民隊也不忘今年季後賽對上的對手，寫給道奇「玫瑰是紅色的，史考利（Vin Scully）是最棒的，敲滿貫砲的是坎崔克（Howie Kendrick），這就是她寫下的。」
而終結了51年世界大賽乾旱期的國民隊，還糗了一下至今尚未打過世界大賽的水手隊，「玫瑰是紅色的，西雅圖總是下雨，我們知道這個感覺，淋著香檳就能體會。」
至於話題中的太空人隊，則是壓軸最後一個貼出，國民隊對於偷暗號事件諷刺的相當隱晦，寫著「玫瑰是紅色，女高音開始唱歌，當坎崔克敲出全壘打，發出噹的一聲。」將坎崔克在世界大賽第七戰敲出擊中標竿的逆轉砲，連結到太空人隊的敲垃圾桶聲響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言