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MLB／去年對太空人爭冠 國民收到一堆自願協助電話

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

作弊的太空人，人人喊打，國民隊總經理瑞佐（Mike Rizzo）透露，在確定2019年世界大賽對手是太空人後，國民接到許多來自其他球隊的來電，提點國民該如何防範太空人。

去年在世界大賽撂倒太空人，如今國民看來像是彰顯正義必勝的英雄人物，瑞佐在今天受訪談論太空人的道歉大會，直言並不滿意，「他們作弊了，也被逮到有罪，但我卻沒從他們口中聽到他們承認自己作弊。」

瑞佐表示，這件事最令他難過的是，「我所摯愛的運動，因此壟罩了烏雲。」他表示，大聯盟已經做了調查，逮到太空人確實違規竊取暗號，「有人必須說出作弊這個字眼，我認為這很重要。」

國民在對手偷吃步的情況下，仍拿下去年世界大賽冠軍，瑞佐表示，「我們是2019年世界大賽冠軍，我為我的團隊感到無比驕傲，我們有骨氣、有尊嚴、以正確的方式拿到這座冠軍，所以我的感覺很好。」

他也透露，在確定世界大賽對手後，就接到許多來自其他球隊的電話，幫忙提供意見要如何對付太空人；收下世界大賽MVP的投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）也意有所指表示，「這個聯盟遠比你所想的要小很多。」

史特拉斯堡表示，他很遺憾這個冬天的棒壇話題，全被偷暗號醜聞籠罩，他也說：「這是我絕對不會去做的事，因為我認為身為一個人，如何打好比賽，遠比在球員卡背後的數據重要多了。」

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