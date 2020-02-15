MLB／當年被太空人問要不要偷暗號 坎普拒絕了

2017年被太空人隊叫上大聯盟，坎普（Tony Kemp）被問到要不要加入偷暗號計畫，他一口回絕，轉隊到運動家的坎普，今天在春訓時與「吹哨者」費爾斯（Mike Fiers）一起回憶事件爆發的原點。

坎普在2016年首度升上大聯盟，隔年則到9月才再度獲得機會，坎普說：「那時候系統都已經建立了，我只是低調行事，努力打球。」不過坎普也說，拒絕後並沒有受到太大壓力，跟外界形容的狀況不符。

太空人隊因偷暗號事件開除總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch），昨天則首度有球員出來道歉，被外界批評避重就輕，坎普認為已經很有誠意，「我不是說那時發生的事情是對的，我想他們現在也後悔了。」

坎普在太空人隊一直待到2019年，才在季中被交易至小熊隊，上個月加盟運動家隊，暫時不會對新隊友發表聲明證明清白，「如果我有涉入案件更深，我可能會，但大家都是成年人了，有問題直接來問我就好。」

總教練梅爾文（Bob Melvin）認為，坎普在太空人隊的資歷或許會讓隊友一開始難以親近，但相信很快就能融入，「他遇到這件事的表現很有良心，大多數球員都認識他，我想以他的狀況，我不需要特別為他開會，大家都知道可以自由的找他聊天，我聽到的狀況都很好。」

坎普也不願透露有誰使用過這套系統，一來是當年他在大聯盟時間不長，僅出賽17場，二來大家都還在同個聯盟，希望保持良性競爭，至於願意跳出來爆料的費爾斯，坎普也稱讚他的勇氣。