MLB／被指偷暗號教父 凱許曼：不是我認識的貝爾川

貝爾川（Carlos Beltran）在太空人偷暗號弊案中，被形容為「教父」級角色，帶領球員實行計畫，曾共事過的洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）說：「這不是我認識的貝爾川。」

貝爾川在2014到2016年曾效力洋基隊，2019年凱許曼更找他來擔任特別助理，在偷暗號事件中扮演老大哥角色，跟凱許曼心中印象不合，「有很多故事我難以相信，尤其是對這個人的描寫。」

根據大聯盟調查報告，貝爾川是唯一被提及名字的參與球員，凱許曼表示，不會認為貝爾川沒做錯事，「但如果說有人去強迫其他人配合，我很難相信這件事，這不是我認識的球員貝爾川，也不是我認識的特別助理。」

「The Athletic」日前報導，當時在太空人隊資歷最深的貝爾川，與時任板凳教練的柯拉（Alex Cora）主導作弊計畫，運用「老大哥」的威勢，即使有球員反對也遭打壓。

太空人被抓到偷暗號的2017年，洋基在美聯冠軍戰鏖戰七場才落敗，兩隊都在主場拿下勝利，凱許曼表示：「我絕對認為偷暗號有影響，毫無疑問，休士頓太空人跟他的對手相比，獲得了直接的優勢，這是事實，我想沒人會反對。」

凱許曼認為，對於受害的球隊或球迷來說，持續討論這件事就像是「心理治療」，但他更專注在拿下2020年世界大賽的目標，「我們當然不爽，不管事管理層、經營團隊，尤其2017年到現在還在的球員更不開心，但現在已經沒什麼能做的，只有繼續向前才是對棒球好。」