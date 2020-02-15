MLB／看基特買球隊也想買？A-Rod有意買大都會

紐約大都會求售，今天浮出一位重量級買家，消息指出，前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）正在評估是否出手，爭取成為球隊老闆，甚至還有人爆料他在基特（Derek Jeter）買下馬林魚後，就有買球隊的念頭。

紐約富商柯恩（Steve Cohen）收購大都會一案卡關，如今出現新的潛在買家，「紐約郵報」引述多方消息指出，A-Rod買下大都會的興趣越來越高，正在審慎評估是否出手；一位A-Rod陣營的人士透露，「他是商人，也是紐約的棒球人，他沒有理由不看看大都會。」

A-Rod從小就是大都會球迷，偶像是曾效力大都會七年的一壘手赫南德茲（Keith Hernandez），都是他對這支球隊燃起興趣的原因，但以A-Rod的口袋深度，想要買下球隊，勢必還需要其他合資夥伴，採取與2017年基特買下馬林魚相同的模式。

當年基特共投入2500萬美元資金，與其他15位投資者合以12億美元買下馬林魚，由基特擔任球團總裁，負責球隊經營。一位與A-Rod熟識的人表示，「他熱愛大都會，自從基特得到馬林魚後，他與J.Lo（A-Rod女友珍妮佛羅培茲）就聊過是否要買支球隊。」

A-Rod有意買大都會的消息一出，也讓媒體興致勃勃，邁阿密當地媒體標題寫著，「基特和A-Rod有可能以老闆的身分在國聯東區對決嗎？」期待這對在洋基攜手征戰10年、卻屢有不合傳聞的三游搭檔，能繼續在棒球場上交鋒。