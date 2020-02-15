MLB／吉拉迪看偷暗號已無怨 子弟兵幫他抱屈
2017年美聯冠軍賽七戰輸給太空人的五天後，吉拉迪（Joe Girardi）丟掉洋基總教練飯碗，如今再看太空人的道歉大會已經無感，「我相信上帝，任何事情的發生都有理由，我現在在費城人也有理由。」
吉拉迪離開洋基後，暫卸大聯盟教鞭兩年，直到今冬接下費城人的主帥大位，重回大聯盟執教，他在春訓營同樣無法避免與2017年太空人偷暗號相關的提問，畢竟當年他就是在洋基遭淘汰後收到解雇通知。
「我並不生氣。」吉拉迪表示，「我是篤信上帝的人，事情的發生都有理由，我現在在費城也有理由，而現在感覺很好。」儘管如此，他也能理解球員還有很多話想說，包括昔洋基、現費城人子弟兵葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）。
葛瑞格里歐斯就為吉總抱屈，「很多事情原本應該會有不同的發展，這影響了吉拉迪的生涯，也影響了很多投手的生涯。」
他指出，多位洋基隊友都在2017年就感覺得到不對勁，但搞不明白太空人究竟做了什麼，他也確信2019年的太空人還在「偷」，「但我說了什麼都不重要了，結局不會改變，這不公平，但我們無法改變了。」
吉總選擇不再談過去，他說：「我現在更需要擔心我們要如何更好。」從這次事件中學到的一課是好好保護暗號，「那正是我現在關注的課題，我無法告訴你們別隊在做些什麼，但我能說我們將如何做，就是好好保護我們自己的東西。」
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