MLB／若砸太空人報復 道奇投手：禁賽場次還多於偷暗號

太空人違規偷暗號，已遭大聯盟裁罰，但球員全身而退，勢必也將在新球季續掀波瀾，道奇投手伍德（Alex Wood）就說，不會意外太空人將遭遇報復性觸身球，「諷刺的是，砸人的投手收到的禁賽場次，還會多於這些搞出百年最大騙局的傢伙。」

太空人的2017年世界大賽冠軍因偷暗號而蒙塵，當年在世界大賽七戰落敗的道奇被視為最大受害者，投手群更是首當其衝；王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）九度參與季後賽，至今無法抱冠圓夢，甚至還被貼上「季後賽手軟」的標籤，如今看來，其實他早有機會在2017年圓夢，卻輸給了一場不公平的戰爭。

談到太空人昨天的道歉大會，克蕭肯定球員的道歉態度，「有些人看起來很後悔，有些人說了正確的話、做出了道歉，這很好，我也會放下後繼續前進。」但他對於太空人老闆克蘭（Jim Crane）的「偷暗號不影響比賽結果」論調大為火光，「他們老闆說的那是什麼蠢話，怎能在那種情況下說出那麼無知的言論？」

太空人經此風波後，無疑將是各隊在新球季的共同敵人，伍德被問到太空人是否會在新球季遭遇報復性觸身球，他回答：「很難說不會，因為他們搞砸了很多人的生活。」

伍德坦言，如果看到有投手蓄意對太空人投觸身球，他不會感到意外，「我確信這會發生，有些人可能會決定要親手制裁，而他們也會因此被禁賽，場次還多於那些搞出百年最大騙局的傢伙，這真的很諷刺。」