MLB／太空人道歉太弱 貝林格：偷了冠軍又偷MVP

2017年在世界大賽七戰落敗，道奇昨天看完太空人的道歉記者會，顯然還是氣憤難耐，貝林格（Cody Bellinger）批評太空人的道歉「太弱」，「所有人都知道，他們從我們這裡偷走戒指，但事情就這麼結束了。」

太空人昨天首度為違規偷暗號一事召開記者會，正式向外界道歉，但內容肯定讓道奇陣營不太滿意，老闆克蘭（Jim Crane）稱「偷暗號不影響比賽結果」、「我不覺得需要與道奇聯絡」；曾待過道奇的瑞迪克（Josh Reddick），被問到是否會聯繫前隊友時，同樣說了「我覺得不需要」。

對於克蘭的「不影響比賽」論調，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他可以有他的看法，所以我不會對此反駁，但這是棒球，有很多變因，每個打比賽、懂比賽的人，都可能影響比賽。」

羅伯茲對於太空人說了什麼，壓根不關心，「我們的立場是發生的事已經發生了，我們無法改變什麼，現在只能繼續往前走，相信在2020年會有很多好事發生。」

但球員顯然是還有怒氣，貝林格就直批，「我認為主席的懲處太弱，對他們網開一面，這些傢伙騙了三年，我想有些人還沒意識到，亞土維（Jose Altuve）2017年從賈吉（Aaron Judge）手中偷走MVP，大家都知道他們從我們手裡偷走了戒指，但這件事就這樣結束了。」

是否認為太空人在2017年後仍繼續偷暗號，貝林格篤定回答：「100%」，他續批亞土維在2019年美聯冠軍賽第六戰的爭議再見轟，「我不知道什麼樣的人會在從查普曼（Aroldis Chapman）手中敲出再見全壘打，送球隊進入世界大賽後，只想著『別碰我的球衣』、『我要去換件衣服再出來受訪』，我真的不能理解。」

貝林格表示，「就像桑契斯（Gary Sanchez）昨天說的，我在第九局從查普曼手中敲出全壘打，帶領我的球隊進入世界大賽，我肯定會瘋了，你們可以撕我的球衣、撕我的褲子。」