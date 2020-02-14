MLB／柯瑞亞坦承偷暗號有利 稱貝爾川施壓說是狗屁

針對偷暗號事件，太空人終於在今天招開「道歉大會」，然而老闆克蘭（Jim Crane）的說法遭外界轟毫無誠意，反而首次開口的柯瑞亞（Carlos Correa）顯得誠懇許多，除了深摯道歉，也坦承偷案號確實有助球員表現，同時也回應外界報導貝爾川（Carlos Beltran）的「施壓說」是狗屁。

太空人老闆克蘭在記者會再次表示自己對偷暗號一事毫不知情，更稱「偷暗號不影響比賽結果」，但身為2017年世界大賽冠軍成員的明星游擊手柯瑞亞，在休息室受訪的說法卻狠狠打臉克蘭。

「沒有任何藉口，我們在2017年的所作所為是錯誤的。」柯瑞亞懇切地說，偷暗號確實有助球員表現，「這不是真正的太空人，我們確實做了錯誤示範、也感到很抱歉。我們很清楚這會影響個人生涯成績，也會在某些時刻改變比賽結果，回過頭看這真的很糟糕，希望當時我們能即時煞車。」

「遺憾的是這沒發生，於是我們付出了代價，帶著紛擾進入新球季，而我們也會承擔一切。」

至於被問到是否有利用蜂鳴器偷暗號，柯瑞亞與當事人亞土維均強調這是被捏造的故事。柯瑞亞強調：「絕對沒有，這是不可信的謠言，沒有人配戴任何裝置，這故事早就該被殺死了，因為我們100%知道這非事實，而面對流言我必須說出真相。」

此外柯瑞亞更跳出來為被控利用輩分施壓，要求全隊配合的前隊友貝爾川護航，「我讀到不少報導，有匿名者說受到貝爾川威嚇、甚至感到害怕，因自己太年輕無法反抗，才不得不配合偷暗號，我只能說這一切都是狗屁！」

「我們一點都不害怕貝爾川，也沒有被威脅，他是我見過最好的人與最棒的隊友。貝爾川是休息室的領袖，我們每個人都有機會喊出停止這一切，但沒有人這麼做。」

柯瑞亞接著說：「我知道有人會認為匿名者只是為了保護自己，但你可以問2017年所有冠軍成員，貝爾川就是個紳士，沒有任何人會因為他的領導風範與言行感到害怕，他展示如何努力打球、傳授老將經驗、全力激勵球隊、陪伴我們走過低潮，我不認為這樣的人會讓人感到害怕。」