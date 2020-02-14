MLB／偷暗號不影響比賽 太空人老闆犯眾怒急改口

太空人隊今天為2017年的偷暗號事件正式道歉，不過老闆克蘭（Jim Crane）在記者會上稱「偷暗號不影響比賽結果」，遭到外界批評沒有誠意，他事後改口，稱自己從未說過。

太空人隊在春訓開始第一天，由克蘭與新任總教練貝克（Dusty Baker）陪同兩位球員召開道歉記者會，克蘭雖保證不會再犯，不過被問到是否該歸還世界大賽冠軍時，卻說：「我們認為，偷暗號沒有影響比賽，我們有支好球隊，我們贏下世界大賽冠軍，就是這樣。」

不過隨後記者追問此事，克蘭改口稱自己從未說過偷暗號不影響比賽，而是說，要如何判斷偷暗號對比賽的影響是不可能的，還引用大聯盟調查報告，指出大聯盟也無法追溯此事，「要如何判定偷暗號影響比賽是很困難的。」

「如果我知道，我一定會做點什麼。」克蘭也澄清，自己對偷暗號一事毫不知情，「我很少去休息室，我沒有參與這個計畫，我會保證未來會找值得信任的人，而且會持續關注，確保不會再犯。」

至於被問到外界用「作弊」來形容偷暗號一事的看法，克蘭說：「我們違反規定了，你們想怎麼說就怎麼說吧。」