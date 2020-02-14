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MLB／穿回51號球衣 鈴木一朗仍在練打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
水手隊春訓啟動，外野區又出現熟悉的51號身影。 美聯社

水手隊春訓啟動，轉任球團特別助理的鈴木一朗也穿著球迷熟悉的「51」號球衣出現在球場，站在打擊籠後方觀察年輕外野手的打擊，雖然身分已是指導者，但一朗仍不忘維持訓練，希望以身體力行傳遞球員觀念。

鈴木一朗去年球季在日本海外開幕戰後正式宣布引退，今年春訓擔任指導角色，由於年輕外野手已經開始自主訓練，鈴木一朗也在一旁觀看他們的打擊、跑壘、守備等練習。

不過鈴木一朗仍如同現役時期一樣，維持進打擊籠打擊、遠程傳接球等練習，一朗也笑說，自己還跟選手一起跑步，「感覺沒什麼改變呢。」而維持訓練的主要原因，是當選手過來求助的時候，就能夠親自示範給他們看，「這樣才更有說服力。」

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais ）則稱讚鈴木一朗身材保持得很好，看他打擊練習很有樂趣，「過去他對球隊有很大的貢獻，如今轉為全職教練，也參加各種會議，了解並學習，雖然他話不多，但都跟大家交情不錯，或許作為教練要如何教導別人還要一些時間學習。」

鈴木一朗 水手
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