MLB／官網看好蛻變 菊池雄星目標投滿一整季
水手隊今天投捕手正式開訓，日籍投手菊池雄星挑戰大聯盟第二年跟著啟動，今年被外界預測為球隊第二號先發，大聯盟官網也說，今年的菊池雄星看，起來很不一樣。
菊池雄星去年在大聯盟適應不良，尤其是下半季急速下滑，最後21場先發戰績3勝10敗，防禦率6.22，101.1局被敲28發全壘打，被打擊率也高達3成32，整季戰績6勝11敗，防禦率5.46。
菊池雄星表示，今年的目標是至少投滿一整季，再來是成為球隊穩定的先發輪值之一，「希望投出大家能夠認可的成績。」
大聯盟水手隊官網表示，菊池雄星聽從水手隊的建議，在休賽季期間簡化投球動作，找回原本的投球姿態，雖然還有進步空間，但目前看來正朝好的方向前進，也讓水手隊寄予厚望。
今天菊池雄星與新隊友平野佳壽一起練習，進牛棚練投45球，直球、滑球、變速球、曲球交替練習，最快球速來到95哩；穿上新背號「6」號的平野佳壽則投了40球，主要是直球與指叉球。
菊池雄星表示，目前這個時期還不能全力催球速，變化球的準確度也還需要提升，「不過目前這個階段來說，算是調整得很順利。」水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais ）也說：「我對他有很高的期待，他的身體跟心理狀態都調整得不錯，很值得高興。」
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