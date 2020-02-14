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MLB／春訓開工 柯爾大讚田中：怎能不欽佩他
洋基隊投手田中將大日前曾表示，希望能從太空人隊過來的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）身上學習，不過柯爾更希望是互相交流，今天在春訓記者會上大大讚美了田中將大。
柯爾表示，對於球隊的投手都十分景仰，不過特別欽佩田中將大，「怎麼能不欽佩田中？他在紐約的生涯中都一直保持著專業，在生涯中段從日本來到這個世界的另一端，克服了各種挑戰，或許可以從他身上學習到一些觀點。」
柯爾也認為田中將大的天賦與眾不同，「我認為他的投球機制十分穩定，所以我真的很期待能夠向他學習，在投手丘上是如何思考，或是他是如何訓練自已，能夠達成如此專注而穩定的投球。」
田中將大雖然例行賽從未在太空人隊主場奪勝，卻是少數在2017年季後賽未被太空人隊擊倒的投手，當年美聯冠軍賽對太空人一勝一敗，不過合計13局僅失2分。
柯爾表示，自己希望從新隊友身上學習，好逐漸適應環境，不過聽了總教練布恩（Aaron Boone）對球隊的談話，也準備好挺身而出，「布恩告訴我們要帶給球隊士氣跟正向思考，所以我想他的意思是，要每個人都跳出來當領袖。」
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